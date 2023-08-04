Победила чемпионку ОИ: Белодед добыла 'бронзу' престижного турнира серии Masters

Украинская дзюдоистка Дарья Белодед завоевала бронзовую медаль на турнире серии Masters, который в эти дни проходит в столице Венгрии Будапеште. 22-летняя киевлянка стала третьей в весовой категории до 57 килограмм.

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Уже в первом круге украинка прошла испытание в ли це олимпийской чемпионки Рио-де-Жанейро-2016 Рафаэлы Силвы. Наша соотечественница оказалось сильнее бразильянки в овертайме.

В следующем раунде Даша эффектным броском победила призерку ЧМ британку Некоду Смит-Дэвис. В четвертьфинале украинка уступила серебряному призеру ОИ-2020 Сари-Леони Сизик из Франции, но сохранила шансы на "бронзу" после победы удержанием в отрадном поединке против чемпионки мира среди юниоров итальянки Вероники Тониоло.

В медальной дуэли Дарья встретилась с Паулиной Штарке из Германии. Украинка доминировала на протяжении всего поединка, в дополнительное время которого провела прием иппон. Он и принес ей победу и награду.

Как сообщал, Дарья Белодед вызвала шквал восторженных реакций болельщиков своим фото в одном из киевских парков.

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