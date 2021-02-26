Беленюк рассказал, как его пытались обмануть с избиением спортсменами офицеров СБУ в метро Киева

Украинский борец и народный депутат Жан Беленюк признался, что ему пытались необъективно представить информацию о скандале с избиением юными спортсменами ветерана АТО в метро Киева.

Инцидент произошел на станции метро "Университет" 11 февраля, когда группа борцов напала на сотрудников СБУ. При этом, как заявил вице-чемпион Олимпиады-2016 OBOZREVATEL, ему поступали обращения от представителей спортсменов.

"Ко мне обращались по этому вопросу, отмечали в многочисленных статусах, публикациях в Instagram и Facebook. Обращались из спортивного клуба, где занимаются те парни. Я сказал, что буду держать ситуацию на контроле, начал выяснять, что же произошло, а после этого получил фидбек: видеозаписи и более подробную информацию. И тогда оказалось, что ситуация, мягко говоря, совсем не такая, как мне сначала пытались донести. Мне пытались представить произошедшее, как "произвол пьяных сотрудников СБУ". После новой информации парни, которые обращались ко мне со стороны спортсменов, куда-то сразу пропали", – рассказал Жан Беленюк.

Он отметил, что профессиональных бойцов в самом начале карьере обучают тому, чтобы не использовать свои навыки в повседневной жизни.

"Когда это происходит на улице, то может привести к определенным последствиям. Многое, конечно, в воспитание закладывают родители. Но когда ребенок идет заниматься в секцию, то тренер проводит с ним много времени – так было и со мной. Тренер учит, разъясняет все нюансы поведения в общественных местах", – добавил спортсмен-депутат.

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