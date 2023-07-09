Армянская каратистка вместо рукопожатия ударила в лицо соперницу из Азербайджана. Видео
Каратистка из Армении отметилась хамским поступком на чемпионате мира в грузинском Батуми. После досрочного поражения в финале от азербайджанки Алики Семиховой у спортсменки сдали нервы.
Вместо традиционного рукопожатия, армянка просто ударила оппонентку в лицо.
Судья адекватно отреагировал на инцидент, дисквалифицировав представительницу Армении, которая лишилась "серебра".
"Сколько силы воли и выдержки мне понадобилось, чтобы не опуститься до ее уровня… Мы, как нация, всегда сохраняем достоинство, доказываем все на татами и поднимаем свой флаг на пьедестале, глядя на армянских "спортсменов" свысока", - написала у себя в Instagram Алика.
Как сообщал OBOZREVATEL, во время церемонии открытия чемпионата Европы по тяжелой атлетике в Ереване неизвестный поджег флаг Азербайджана. Инцидент случился в тот момент, когда армянский тяжелоатлет Андраник Карапетян вынес армянский флаг на арену.
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