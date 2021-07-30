Американской спортсменке стало "противно" от "серебра" россиянок на Олимпиаде-2020

Американская гребчиха Меган Калмо не сдержала эмоции после того, как сборная Олимпийского комитета России (ОКР) заняла второе место в парном финале академической гребли. Спортсменки из РФ Елена Орябинская и Василиса Степанова взяли "серебро", отстав от соперниц из Новой Зеландии на 1,26 секунды.

На своей странице в Twitter Меган поделилась недовольством от того, что российские атлеты вообще не должны участвовать в соревнованиях. По словам американки, от этой мысли ей становится противно.

"Когда я вижу, как команда, которой не должно было быть на этих соревнованиях, выигрывает "серебро", мне становится противно. Это действительно разочаровывает, мне жаль других участников финала "А". Люблю всех моих друзей и псевдодрузей, которые отдали все силы на соревнованиях", – написала Калмо.

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Отметим, что американка и ее напарница не сумели пробиться в медальный финал и были вынуждены довольствоваться 10-м местом из 12 участниц.

Скорее всего, Калмо возмутилась из-за истории с сокрытием допинга у российских спортсменов.

Как сообщал OBOZREVATEL, из-за скандала с запрещенными препаратами Спортивный арбитражный суд Лозанны (CAS) запретил атлетам из РФ выступать с национальным флагом и гимном на Олимпийских играх.