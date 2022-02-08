Американский фигурист Чен установил феноменальный мировой рекорд. Видео

Первый вид программы в мужском одиночном катании на Олимпиаде-2022 в Пекине ознаменовался мировым рекордом. 22-летний американец Натан Чен победил в короткой программе с лучшим результатом в истории – 113,97 балла.

Выходец из семьи эмигрантов, которая переехала в Солт-Лейк-Сити из Китая, заметно опередил двух японцев – Юму Кагияму (108,12) и Сому Уно (105,90).

Трехкратный чемпион мира Чен побил рекорд 27-летнего японца Юдзуру Ханю. Двукратный олимпийский чемпион два года назад на "Турнире четырех континентов" набрал 111,82 балла. Смотрите прекрасное выступление Натана на Играх-2022.

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Ханю на этот раз допустил несколько ошибок и после первого номера программы расположился на восьмой позиции. Смотрите прокат Юдзуру.

Произвольное выступление фигуристы покажут в четверг, 10 февраля. Украинец Иван Шмуратко в короткой программе стал 22-м и прошел квалификацию для показа своего второго проката.

Всего же на лед вышли 29 фигуристов из 30 заявленных. После первого номера отсеялись пятеро, и послезавтра мы снова увидим 24 спортсменов.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинку едва не убрали с Олимпиады за пять минут до старта.