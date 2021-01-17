Американский боец в уникальном бою установил рекорд UFC

Американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Макс Холлоуэй (22-6), добыв победу над соотечественником Кэлвином Каттаром (22-5), установил новый рекорд промоушна по количеству ударов за бой.

Поединок стал главным на турнире UFC Fight Island 7 и стал первым в истории, на котором боец смог нанести сопернику столько ударов. Предыдущее достижение составляло 290 ударов.

С первого раунда 29-летний Холлоуэй начал просто избивать оппонента, иногда выбрасывая больше десяти "выстрелов" за один подход. Было видно, что Каттар не готов к такому темпу. Кэлвин раз за разом пропускал серии и к середине второго раунда интрига умерла.

По итогам боя судьи единогласным решением отдали победу Максу – 50:43, 50:43, 50:42.

Как сообщал OBOZREVATEL, перед этим боем глава UFC Дана Уайт озвучил решение чемпиона Хабиба Нурмагомедова по возвращению в большой спорт.

Отметим, что несколько лет назад Холлоуэй выполнил редчайший трюк и "взорвал" Instagram