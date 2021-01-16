Возвращение Хабиба: глава UFC сделал заявление

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов возможно вернется в большой спорт.

По словам главы UFC Даны Уайта, Хабиб чувствует, что он достиг всего, чего хотел, и у него нет мотивации возвращаться, но все может измениться на следующей неделе. На решение 32-летнего дагестанца повлияют поединки Конор Макгрегор – Дастин Порье и Майкл Чендлер – Дэн Хукер, которые состоятся 24 января на турнире UFC 257.

"Хабиб сказал, что если эти парни покажут что-то феноменальное, то он подумает о возвращении. Ему также понравилось выступление Чарльза Оливейры. Он не будет задерживать дивизион, если поймет, что возвращаться нет причин. Он хотел прилететь на UFC 257", – сказал Уайт.

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 октября 2020 года Хабиб досрочно победил американца Джастина Гэтжи во втором раунде и объявил о завершении карьеры.

В сентябре 2019-го на турнире UFC 242 в Абу-Даби Нурмагомедов победил удушающим приемом американца Дастина Порье.