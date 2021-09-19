Александр Емельяненко с трудом победил блогера. Видео

Известный российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко победил блогера Артема Тарасова в выставочном поединке на турнире промоушена "Наше дело". Встреча прошла по правилам кулачного боя в облегченных ММА-перчатках и по итогам трех раундов завершилась победой 40-летнего спортсмена.

В первой двухминутке доминировал Тарасов, который быстро бегал вокруг бойца, стараясь работать сериями и сразу отходить.

Емельяненко не успевал за соперником, пытаясь вложиться в единственный удар.

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Во втором раунде Александр пристрелялся и несколько раз попал по оппоненту, заставляя того садиться на колено, чтобы прийти в себя.

В начале заключительного отрезка Емельяненко удался правый хук, который отправил оппонента в настоящий нокдаун.

Александр пытался досрочно победить, вкладывался в единичные удары, но максимум смог добиться еще одного нокдауна. По итогам поединка судьи единогласно признали его победителем .

После встречи Емельяненко обратился к Тарасову, заявив, что устал за ним бегать в ринге и отказавшись обсуждать реванши

Тарасов остался доволен боем, ответив, что несмотря на разницу в весе и в классе смог попасть по титулованному бойца

"Я вообще блогер! Что вы хотите от меня?" – сказал в конце Артем.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июле Емельяненко потерпел поражение от соотечественника Магомеда Исмаилова в главном бою шоу Absolute Championship Akhmat – АСА-107.