Абсолютная чемпионка мира отказалась покидать Харьков, несмотря на бомбежки оккупантов

Знаменитая украинская бодибилдерша Наталья Прохорова, которая в ноябре 2020 года стала абсолютной чемпионкой мира в категории вуменс-физик среди мастеров, отказалась покидать родной Харьков. Несмотря на непрекращающиеся бомбежки, Прохорова решила остаться в полуразрушенном городе.

По словам девушки, знакомые ее постоянно зовут уехать, однако Прохорова считает, что даже под обстрелами не будет уезжать.

"Если все уедут, то кто здесь останется – да и с чего? Это реально моя страна, мой город, моя земля! В мой дом со всех щелей пытаются ворваться непотребные твари, но я свято верю в ВСУ и нашу Победу!" – написала Прохорова в Instagram.

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Нашей чемпионке очень больно видеть и присутствовать при таких разрушениях.

"Были минуты отчаяния... Затем просто принятия происходящего и огромное желание помочь в настоящем тем, кто реально требует помощи... это ощущение причастности и возможности помочь многого стоит. Наша нация неустрашима, сильна и этим велика! Победа буде за нами!" – подытожила спортсменка.

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 марта российские оккупанты обстреляли Харькова баллистисческими ракетами. Враги также устроили террор против местных властей в области.

Противник также активно применял РСЗО "Град" и "Ураган" - было зафиксировано около 140 пусков. При этом центр города противник обстрелял ракетами "Калибр", выпущенными с кораблей Черноморского флота РФ.

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