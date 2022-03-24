Оккупанты обстреляли центр Харькова ракетами 'Калибр' и устроили террор против местных властей в области

Прослушивание новости на данный момент не доступно

Российские оккупанты обстреляли центр Харькова ракетами "Калибр". Но наши украинские силы продолжают удерживать оборону и на земле, и в небе.

Враги также устроили террор против местных властей в области. Об этом сообщил глава Харьковской областной военно-гражданской администрации Олег Синегубов.

"За минувшие сутки российские оккупационные войска нанесли 44 артиллерийских, минометных, танковых удара. Это районы Северной Салтовки, Алексеевка, ХТЗ, центр города, Песочин, Циркуны, Чугуев, Русские Тишки, Кутузовка, Золочев, Старый Салтов", - говорится в сообщении.

Видео дня

Противник также активно применял РСЗО "Град" и "Ураган" - было зафиксировано около 140 пусков. При этом центр города противник обстрелял ракетами "Калибр", выпущенными с кораблей Черноморского флота РФ.

В результате обстрелов на 6-9 этажах жилых домов вспыхнули пожары, также были повреждены высотные жилые дома и произошли пожары в частных секторах. Количество пострадавших устанавливается.

Вчера вечером оккупанты обстреляли Старую Салтовку. В результате есть ранены и, к сожалению, одна погибшая - секретарь поселкового совета. Утром оккупанты обстреляли Золочев.

Также бои продолжаются в Изюмском районе. Хотя россияне и пытаются усиливаться в этом направлении, украинская армия отражает атаки. За сутки недалеко от города Изюм ВСУ сбили еще два российских самолета.

Кроме того, российские оккупанты продолжают совершать террор против представителей местных властей. Циркуновский сельский голова Николай Васильевич Сикаленко находится в плену врага. 2 дня назад оккупанты похитили его из собственного дома и, по словам свидетелей, двинулись по направлению к Липцам.

"На сегодняшний день с Офисом Президента, Вице-премьер-министром Ириной Верещук делаем все, чтобы найти и вернуть Николая Сикаленко", - добавил Синегубов.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты трижды пытались штурмовать город Изюм в Харьковской области. Суммарные потери врага превысили 400 человек. Убит также командир 254 мотострелкового полка ВС РФ, оккупационные войска временно отступили.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале obozrevatel. Не ведитесь на фейки!