4-кратный чемпион мира покончил жизнь самоубийством в России

Четырехкратный чемпион мира по хоккею с мячом Роман Гейзель покончил жизнь самоубийством в возрасте 40 лет.

Как сообщает издание "Советский спорт", он застрелился в российском городе Кемерово.

Почти вся его профессиональная карьера прошла в местном "Кузбассе". За команду голкипер выступал в 1998-2012 годах, а затем на один сезон перешел в новосибирский "Сибсельмаш" из-за конфликта с президентом родного клуба.

В составе сборной России по хоккею с мячом Гейзель четыре раза выигрывал чемпионат мира и еще дважды становился серебряным призером международного соревнования.

На клубном уровне Роман завоевал две серебряных и шесть бронзовых медалей чемпионата России. На его счету также две победы в Кубке страны в составе "Кузбасса".

В 212 матчах за команду в первенстве РФ вратарь пропустил 355 голов и отдал 9 результативных передач. В Кубке России на счету Гейзеля 64 поединка, 52 пропущенных мяча и 5 ассистов.

Как сообщал OBOZREVATEL, чемпион Олимпиады-1980 по хоккею и участник "Чуда на льду" Марк Павелич покончил жизнь самоубийством.