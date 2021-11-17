Сотрудник ФК 'Здоровье' Мухаммед Алиев стал чемпионом мира по вольной борьбе

Борец Мухаммед Алиев, работающий в фармкомпании "Здоровье", победил на чемпионате мира по вольной борьбе в возрастной категории до 23 лет. Он завоевал для Украины историческое первое золото.

Сотрудник ФК "Здоровье" Мухаммед Алиев завоевал золотую медаль Чемпионата мира по вольной борьбе в возрастной категории до 23 лет. Соревнования проходили в Белграде (Сербия).

Мухаммед Алиев выступал в категории 86 кг. Сражался с соперниками из Узбекистана, Германии, России. В решающем поединке победил иранца Саджада Голами со счетом 11:4. Харьковчанин изначально настроился только на победу.

— Я очень сильно хотел победить и оправдать надежду всех, кто в меня верил, поддерживал. Было тяжело, но удалось собраться. У меня не было даже мысли о поражении, – говорит борец.

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Мухаммед Алиев занимается вольной борьбой с 9 лет. Являлся призером первенства Европы среди юношей. Выигрывал кубок Украины, и каждый год входил в тройку победителей. Для достижения своей цели прилагает много усилий: тренируется каждый день в течение двух-трех часов, а перед соревнованиями два раза в день. Наставник Николай Ченцов отмечает талант и целеустремленность чемпиона.

– Было сложно. Многие думали, что не удастся победить иранца. А он доказал обратное. Мухаммед сдержан, но любит соперничество и борьбу. У него очень крепкая нервная система: перед соревнованиями не теряется и может настроиться на бой. Впервые за 30 лет в Украине – чемпион! Теперь планируем ехать в Дагестан, Осетию, Грузию. Хотим попасть на олимпиаду в Париж, – делится планами Николай Ченцов.

Отец Мухаммеда Эмзар Алиев ранее тоже был спортсменом. Вместе с сыном они ведут здоровый и активный образ жизни. Эмзар Алиев говорит, что всегда мечтали петь гимн и поднять флаг Украины на мировом уровне.

— Для отца это великая гордость, когда сын достигает таких вершин. Счастлив, что все удалось. Уже около пяти лет нас в спорте активно поддерживает председатель наблюдательного совета компании "Здоровье" Александр Доровский. Для начинающих спортсменов эта поддержка очень ценна. Поэтому победа на чемпионате мира по вольной борьбе – наша общая заслуга, – подчеркивает Эмзар Алиев.

Компания "Здоровье" помогает молодым и успешным спортсменам. Помимо поддержки в процессе тренировок и подготовки к соревнованиям выплачивают премии за призовые места в турнирах. Глава наблюдательного совета компании Александр Доровский уверен: такие инвестиции всегда возвращаются сторицей.

- Молодежь нужно поддерживать и направлять. Вкладывая в спорт, мы поднимаем престиж города и страны. Особенно приятно, когда наши чемпионы возвращаются с медалями. Уверен, что с такой самоотдачей, с такой волей к победе в каждом поединке Мухаммед Алиев еще не раз порадует нас медалями, – отмечает Александр Доровский.