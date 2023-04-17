'Шахтер' пригласил в Киев президента ПСЖ и обратил внимание на антиукраинскую позицию ФИФА

Гендиректор "Шахтера" Сергей Палкин пригласил Насера Аль-Хелаифи, президента парижского ПСЖ и главу Европейской клубной ассоциации в Киев. А именно на матч "Шахтер-Динамо", запланированный на 22 апреля. Об этом пишет французский RMC Sport.

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В своем письме Палкин также обратил внимание на действия ФИФА после полномасштабного вторжения России. А именно на то, что ФИФА наказала российские и украинские клубы в равной степени, позволив игрокам уходить из команд, не дожидаясь трансферных окон. Только Шахтер потерял 40 млн долларов.

Ранее футбольный клуб Ахметова атаковал ФИФА за лояльность к России, отказ от исключения агрессора из ассоциации, допущение Ирана к чемпионату мира, продажу прав на трансляцию мундиаля российским пропагандистским телеканалам и т.д.