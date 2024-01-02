Сестры известного теннисиста не знали, что их снимают. Видео набрало 1 млн просмотров за сутки

Родственницы норвежского теннисиста Каспера Рууда (№10 ATP) стали настоящими звездами в интернете после случая на United Cup в Австралии. Перед матчем Норвегия - Хорватия сестра Рууда Шарлотта и двоюродная сестра Жозефина устроили импровизированное дефиле в подтрибунном помещении теннисной арены в Сиднее.

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Девушки шли по туннелю к корту, когда внезапно решили представить, что они на подиуме. Норвежки поменяли свою походку на модельную, не подозревая, что их снимает камера. Лишь в последний момент Шарлотта поняла, что "спалилась", густо покраснев и закрыв руками рот.

Видео завирусилось и за сутки собрало порядка 1 млн просмотров в соцсети Х (бывшая Twitter).

"Обычно они не слишком застенчивы перед камерой. Им нравится быть на турнирах и появляться на публике, нравится сидеть в ложе. Это их любимое занятие. Они были с нами на корте. Для них это нетипично. Я думаю, они были немного смущены. Я их видел. Они покраснели. На них лица не было. Для них это был хороший опыт. Не всегда можно делать все, что тебе хочется", - заявил Рууд в интервью ATP.

Хотя девушки не являются конкурентами по сборной Норвегии по теннису, они обе умеют обращаться с ракетками.

"Они здесь не играют в турнире, а усердно тренируются. Девочки собираются поступить в колледж после следующего лета. Для них это был своего рода последний шанс поехать в Австралию", - добавил норвежец.

Отметим, что Каспер Рууд является самым знаменитым норвежским профессиональным теннисистом. 25-летний уроженец Осло стал первым норвежцем, выигравшим титул ATP и вышедший в полуфинал турниров ATP Tour Masters 1000. Также он обладает титулом лучшего норвежского теннисиста в истории ATP. (превзошел своего отца Кристиана Рууда). В сентябре позапрошлого года занимал 2-е место в рейтинге ATP.

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