С первой попытки! 'Новый Бубка' установил мировой рекорд в прыжках с шестом. Видео

Шведский спортсмен Арман Дюплантис побил собственный мировой рекорд в прыжках с шестом на первом этапе сезона Бриллиантовой лиги в китайском Семене. С первой же попытки 24-летний легкоатлет преодолел планку в 6,24 метра, став первым на планете, которому покорилась эта высота.

В Семене Арман начал выступление с 5.62, с первого прыжка легко преодолев этот барьер. Также легко шведский прыгун покорил планку 5.82, а затем и 6.00. Уже в статусе победителя этапа Дюплантис прыгнул на 6.24.

Предыдущий мировой рекорд (6.23 м) Дюплантис установил в сентябре 2023 года. Ему принадлежат девять из десяти лучших прыжков с шестом в истории.

Свой первый рекорд Дюплантис оформил в сентябре 2020-го на шестом этапе Бриллиантовой лиги. Тогда еще 20-летнему чемпиону Европы-2018 на стадионе в Риме покорилась планка на высоте 6,15 м.

Этот прыжок позволил Дюплантису побить достижение украинца Сергея Бубки, которое держалось 26 лет и было названо "вечным рекордом". В 1994 году Бубка прыгнул на 6,14 м. После этого шведа стали называть "новым Бубкой".

Сам Сергей Назарович, комментируя этот успех легкоатлета из Швеции заявил, что "рад за него и за его семью, а также за легкую атлетику и спорт в целом".

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