''Новый Бубка'' установил мировой рекорд в прыжках с шестом. Видео

Шведский спортсмен Арман Дюплантис побил собственный мировой рекорд в прыжках с шестом на турнире в помещении во французском Клермон-Ферране. В своей третьей попытке Дюплантис покорил планку на высоте 6,22 метра, установив новый рекорд на турнирах в помещении.

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Это уже шестой мировой рекорд для Дюплантиса. До этого свой лучший результат на открытых площадках он показал в июле прошлого года на ЧМ в американском Юджине (6,21 метра).

С 2000 года Мировая атлетика перестала рассматривать рекорды в прыжках с шестом в помещении и на открытом воздухе как отдельные.

Спортсмену всего 23 года, и он уже стал олимпийским чемпионом Токио-2020 и чемпионом мира 2022 года.

Дюплантис продолжает показывать выдающиеся результаты и является одним из самых ярких спортсменов современности.

Болельщики называют шведского прыгуна "Новым Бубкой", потому что 17 сентября 2020 года Арман на шестом этапе Бриллиантовой лиги побил рекорд Сергея Назаровича.

Достижение, показанное 31 июля 1994 года, называли вечным. Шведский прыгун "взлетел" на 6,15, улучшив достижение украинца на 1 см.

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