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"Новый Бубка" установил мировой рекорд в прыжках с шестом. Видео

Максим Иншаков
Другие виды спорта
2 минуты
2,4 т.
'Новый Бубка' установил мировой рекорд в прыжках с шестом. Видео

Шведский спортсмен Арман Дюплантис побил собственный мировой рекорд в прыжках с шестом на турнире в помещении во французском Клермон-Ферране. В своей третьей попытке Дюплантис покорил планку на высоте 6,22 метра, установив новый рекорд на турнирах в помещении.

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Это уже шестой мировой рекорд для Дюплантиса. До этого свой лучший результат на открытых площадках он показал в июле прошлого года на ЧМ в американском Юджине (6,21 метра).

С 2000 года Мировая атлетика перестала рассматривать рекорды в прыжках с шестом в помещении и на открытом воздухе как отдельные.

''Новый Бубка'' установил мировой рекорд в прыжках с шестом. Видео

Спортсмену всего 23 года, и он уже стал олимпийским чемпионом Токио-2020 и чемпионом мира 2022 года.

''Новый Бубка'' установил мировой рекорд в прыжках с шестом. Видео

Дюплантис продолжает показывать выдающиеся результаты и является одним из самых ярких спортсменов современности.

''Новый Бубка'' установил мировой рекорд в прыжках с шестом. Видео

Болельщики называют шведского прыгуна "Новым Бубкой", потому что 17 сентября 2020 года Арман на шестом этапе Бриллиантовой лиги побил рекорд Сергея Назаровича.

''Новый Бубка'' установил мировой рекорд в прыжках с шестом. Видео
''Новый Бубка'' установил мировой рекорд в прыжках с шестом. Видео
''Новый Бубка'' установил мировой рекорд в прыжках с шестом. Видео

Достижение, показанное 31 июля 1994 года, называли вечным. Шведский прыгун "взлетел" на 6,15, улучшив достижение украинца на 1 см.

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