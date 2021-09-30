Parimatch Ukraine собрала журналистов на первый PM Media Boost

28 сентября в Киеве состоялось мероприятие нового формата - единственная легальная украинская беттинг-компания Parimatch Ukraine собрала представителей региональных СМИ и пресс-служб спортивных клубов для обмена опытом и налаживания взаимодействия. PM Media Boost собрал 60 участников из разных областей Украины.

CEO Parimatch Ukraine Наталья Гилевич, как представительница организаторов мероприятия выразила надежду на эффективность такого съезда:

"Мы - самый большой и самый активный инвестор в украинский спорт, партнеры многих украинских клубов - футбольных, баскетбольных, хоккейных и футзальных из разных областей Украины. Parimatch развивает спорт не только на глобальном уровне, но и локальном, так как понимает, что больших побед не бывает без маленьких чемпионов. Поэтому надеемся, что благодаря нам с вами люди пойдут на стадионы, станут активнее заниматься спортом и мы выведем спорт в регионах на новый уровень - непосредственно на спортивных площадках, в медиа и среди болельщиков".

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Программа для гостей и участников конференции выдалась очень насыщенной, кроме непосредственного нетворкинга все имели возможность послушать выступления и советы лидеров индустрии - журналистов, редакторов и маркетологов из ведущих спортивных изданий: главного редактора Tribuna.com Украины Олега Щербакова, руководителя направления производства веб-контента в 1+1 media Даниила Щестюка, главного редактора видання Телеграф Ярослава Жаренова, главного редактора раздела "Спорт 24" сайта "24 канал" Игоря Садженицы, руководителя маркетинговой компании Evolution Владислава Вахильчука, СЕО курса "Спортивный маркетинг" Максима Мотина и представителей компании Parimatch Ukraine Филиппа Орлова и Дениса Бобра.

Эксперты поделились с коллегами какие инструменты лучше использовать для продвижения бренда или личности, поиска информационных поводов, как написать или рассказать интересно о спорте, при этом сохранить журналистские стандарты и как предлагать интересные проекты партнерам. Не теорией единой - участники PM Media Boost могли отработать в группах и разобрать практические кейсы, чтобы улучшить взаимодействие между собой. Налаженные связи точно помогут в дальнейшей работе прессы и клубов.

Руководитель направления производства веб-контента в 1+1 media Даниил Щестюк по собственному опыту высказал, почему такие форумы важны и полезны:

"Все мы знаем об отношениях прессы, игроков и пресс-служб клубов - часто они не идеальны. Игроки отказывают в интервью журналистам, пресс-службы не приглашают их, или присылают "сухие" пресс-релизы, журналисты грешат личными знакомствами со спортсменами и известной им информацией. Такие мероприятия, как PM Media Boost, хорошая возможность, чтобы откровенно обо всем этом поговорить и выбрать общие ориентиры, к которым следует двигаться вместе. Сделать что-то действительно крутое в украинском спорте можно только благодаря движению всех в одном направлении".

Продуктивная встреча завершилась совместным походом на матч Лиги чемпионов Шахтера против итальянского Интера. Еще одна возможность не только увидеть вживую игру высокого уровня, но и работу украинского топ-клуба изнутри - с журналистами, болельщиками, вип-гостями.

Parimatch Ukraine верит в развитие украинского спорта и продолжает поддерживать и сотрудничать со всеми, кто имеет общие ценности и интересы. Результаты мероприятия уже скоро точно сможем увидеть в работе региональных коллег - уверены она зарядит всех на победу!