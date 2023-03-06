Parimatch Foundation стал благотворительным фондом Екатерины Белорусской. Главное о ребрендинге

После 4 лет результативной деятельности фонд провел структурные изменения и адаптировал свою стратегию в соответствии с новыми вызовами времени. Цель ребрендинга – увеличивать объемы помощи, привлечь новые имиджевые партнерства, масштабировать программы фонда в Украине и за рубежом. Направления ранее инициированных программ и проектов остаются – и теперь будут усиливаться под эгидой Kateryna Biloruska Foundation.

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Объявление о ребрендинге совпало с представлением первого украиноязычного сборника детских терапевтических аудиосказок "Тайные истории маленьких и великих побед" и состоялось в рамках единственного мероприятия в Праге. Такое стечение обстоятельств не случайно – этот сборник является флагманским проектом фонда в рамках программы Mental Health, которая получила новый виток развития после начала полномасштабной войны. Она рассказывает детям о сложных вопросах, возникающих во время опыта жизни в военный период. Автором терапевтического проекта стала писательница Таня Стус, супервидение каждого рассказа провела детская семейная психологи Светлана Ройз, а известная украинская певица Alyosha озвучила все аудиосказки проекта.

"Я благодарен организаторам этой презентации, фонду Екатерины Белорусской и автору этой замечательной книги, поскольку она дает возможность нести добро и свет для наших маленьких детей, которые из-за российского агрессора, к сожалению, не могут находиться в Украине. Такие книги позволяют почувствовать себя дома, почувствовать нашу культуру, учить наш язык, нести светлое и хорошее. И также чувствовать себя частью нашей украинской нации, нашего великого украинского народа, несмотря на то, что сейчас они не могут быть в Украине. Это дает им надежду на то, что после нашей общей победы они вернутся в Украину, снова интегрируются в наше общество и помогут всем отстроить нашу страну. Дети – это наше будущее. И такие книги позволяют нам строить светлое будущее и помогают детям чувствовать себя частью украинского народа", – отметил временный поверенный в делах Украины в Чехии Виталий Усатый.

Собственно, мероприятие состоялось благодаря поддержке Посольства Украины в Чехии и сумело объединить семьи вынужденных переселенцев из Украины, которые по-разному переживают адаптацию в новой для себя стране временного проживания.

Об обновленном фонде, направлениях работы и планах

Ребрендингу предшествовали изменения в деятельности благотворительного фонда за последний год, пришедшийся на полномасштабную войну.

Параллельно с реализацией спортивных и образовательных программ, часто ориентированных на детей с инвалидностью и особыми образовательными потребностями, фонд начал системно поддерживать украинские семьи. В частности, семьи, пострадавшие от российской агрессии. Уже с первых дней войны они оказывали им всевозможную гуманитарную и медицинскую помощь.

После этого фонд стал уделять внимание созданию терапевтических информационных продуктов для детей и родителей. Их цель – способствовать преодолению последствий психологических травм и переживаний, обостренных войной.

Еще до полномасштабного вторжения в каждой программе уделялось особое внимание теме безбарьерности, которая сегодня становится более актуальной и важной. В этом направлении фонд останавливаться не планирует – скоро будет разрабатываться учебный контент для преподавателей и тренеров, которые хотят получить опыт в сфере безбарьерного спорта и физической культуры.

Известно, что фонд Екатерины Белорусской точно продолжит системно работать с каждой ранее инициированной программой и проектом, которые стали идентифицируют благотворительную организацию в теме спорта.

“Мы уже реализуем 6 комплексных программ в направлении спорта, инновационного образования и ментального здоровья. Но, к большому сожалению, из-за войны, которая длится уже год, количество нуждающихся семей в помощи стремительно увеличивается. Это говорит о том, что помощь, оказываемая нашим фондом, будет более востребована. Следовательно, нужно расширять свою деятельность. Наши инвестиции в благотворительную деятельность увеличиваются. Дополнительно мы видим необходимость кооперации и привлечения новых партнеров для реализации существующих программ в Украине и за ее пределами. Уверена, что именно синергия ресурсов государства, общественных организаций и бизнеса приведет нас к созданию более толерантного общества и сократит количество потребностей", – отметила основательница благотворительного фонда Екатерина Белорусская.

Что касается планов и перспектив развития Kateryna Biloruska Foundation, обновленная стратегия фонда предусматривает два важных аспекта – пролонгацию и масштабирование реализации текущих программ. В первую очередь речь идет о четырех направлениях работы.

Во-первых, расширение спортивного инклюзивного направления. То есть, увеличение количества спортивных групп для детей с инвалидностью, поддержка талантливых детей-спортсменов с инвалидностью стипендиями и участием в международных мероприятиях

Во-вторых, масштабирование программы "Спортивный наставник". Она предусматривает открытие новых спортивных секций для детей, которым нужна поддержка и положительная ролевая модель спортивного наставника-тренера.

В-третьих, разработка инновационного учебного контента в рамках программы "Новая физическая культура", ориентированного на поддержку учительского потенциала и развития их soft-skills, особенно в работе с детьми с инвалидностью.

В-четвертых, предоставление детям и родителям необходимых сервисов и инструментов для улучшения и поддержания их ментального здоровья.

В заключение, команда фонда уверена, что ребрендинг и обновленная стратегия помогут им оказывать усиленную помощь и поддержку украинским детям не только в направлениях физической и двигательной активности, но и в сфере образования и ментального здоровья.