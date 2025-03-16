После Киева обнимался с фанатом Путина в Москве и защищает права россиян: итоги громкого скандала в гимнастике и реакция Украины

Главным спортивным скандалом на этой неделе стал визит президента Международной федерации гимнастики (FIG) и кандидата в главы МОК Моринари Ватанабе в Москву. В РФ он провел пресс-конференцию и обнимался с находящимся под международными санкциями путинским фанатом Нагорным. И это произошло только через неделю после приезда японца в Киев.

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Поступок Ватанабе можно расценивать как очередное предупреждение о желании полноценно вернуть агрессора в большой спорт, хотя во время общения со СМИ функционер делал акцент на мире и "нейтральности" россиян.

Конечно, всех интересовало, почему претендент на пост президента Международного олимпийского комитета посетил две воюющие страны в столь короткий промежуток времени.

Оказалось, что нынешние "отношения" между Киевом и Москвой Ватанабе рассматривает через призму Второй мировой войны и противостояние его страны с США, которое началось с нападения японцев на американскую военную базу Перл-Гарбор в 1941 году и закончилось ядерной бомбардировкой Хиросимы и Нагасаки в августе 1945-го, после чего Япония подписала капитуляцию.

"Многие говорят, что спорт должен объединять мир. Но как реально это сделать? Хочу вам рассказать вот что. Я сам потерял отца из-за рака после бомбардировки Хиросимы. Тогда погибло 140 тысяч человек. Но никто сейчас не имеет ничего против американского народа. Нам нужно время, нам надо формировать людей, говорить о необходимости мира", – рассказывал в столице РФ глава FIG.

"Мы должны стать между двумя сторонами и способствовать примирению. Вот почему я приехал в Москву", – объяснял Ватанабе, ранее выступивший с циничным призывом к украинским спортсменам воздержаться от ненависти к россиянам и принять их на соревнованиях в нейтральном статусе.

Помимо общения со СМИ, в РФ Ватанабе встретился с членами сборных команд агрессора по спортивной и художественной гимнастике. Больше всего возмутили объятия японского функционера и путинского фаната Никиты Нагорного. 9 мая 2022 года олимпийский чемпион принял участие в параде к 9 мая на Красной площади, где его представили главой штаба военно-патриотической милитарной организации "Юнармия", созданной по инициативе Минобороны России.

После полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022-го эта юношеская армия целенаправленно пополнялась детьми с оккупированных территорий Украины, также организация причастна к депортации маленьких украинцев. А Нагорный в 2016-м еще получал офицерское звание Росгвардии. Из-за чего оказался под международными санкциями. Но Ватанабе это, похоже, не волнует.

Кроме того, японец подчеркнул, что должен защищать права российских спортсменов, которых его организация уже допустила к соревнованиям в нейтральном статусе.

"В Украине есть спортсмены, которые потеряли родных из-за войны – это очень тяжело, но как президент FIG я должен оставаться нейтральным. Я также должен защищать права российских спортсменов", – сказал Ватанабе.

Конечно, за "поребриком" уже спят и видят, как победно вернутся в большой спорт, в частности, в гимнастику под своим флагом и со своим гимном. Но здесь их ждал неприятный сюрприз.

"Пока продолжается конфликт, такой возможности нет. Я хочу это четко сказать. В 2022 году Российская Федерация нарушила олимпийскую хартию. Я, как один из людей, которые любят спорт, должен защищать хартию и не могу с этим смириться. С другой стороны, каждый имеет права человека. И мы имеем также эти права защищать", – заявил президент FIG в РФ, чем навлек на себя гнев местных пропагандистов и слуг Кремля.

Однако вместе с этим в России визит претендента на пост главы МОК пытались преподнести как поддержку агрессора со стороны международных организаций и признание значимости и влияния их страны. В то время как Украина вроде как никому не нужна.

"Он правильно сделал, показав нейтральную позицию по отношению к России. Больше скажу, если бы Моринари имел возможность, то он посетил бы только Россию. Заезд в Украину был сделан лишь для того, чтобы никто не обвинил в предвзятости. Хотя ему украинцы никакого преимущества по голосам дать не могут, в отличие от россиян". , – заявила олимпийская чемпионка в конькобежном спорте Светлана Журова.

Украинская федерация гимнастики осудила визит президента Международной федерации гимнастики (FIG) и кандидата в президенты МОК Моринари Ватанабе в Москву.

"Украинская федерация гимнастики считает визит президента Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабе в страну, которая развязала величайшую войну в Европе после Второй мировой и ежедневно убивает украинцев, а также объятия с подсанкционным гимнастом Никитой Нагорным недопустимым поведением", – цитирует tribuna.com.

В то же время в украинской федерации заметили, что этот визит Ватанабе в РФ не изменит ситуацию с участием российских гимнастов в чемпионатах мира и Олимпийских играх, ведь их участие заблокировано решением Конгресса European Gymnastics. А на чемпионат мира спортсмены квалифицируются из-за первенства Европы.

"Российский спорт и их спортсмены не заслуживают ни крошки внимания. Как от Украины, так и от мира. Заслуживает внимания наше государство, которое уже четвертый год отстаивает свою независимость и будущее Европы. Надеемся, наши партнеры не будут об этом забывать", – подчеркнули в федерации.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в России устроили истерику после того, как FIG отказалась предоставить нейтральный статус чемпионке ОИ-2020 Виктории Листуновой.

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