Обеспечить демократические выборы директора: родители учеников Днепропетровского профессионального колледжа спорта обратились к чиновникам с открытым письмом

Родители учеников Днепропетровского профессионального колледжа спорта написали открытое письмо к властям из-за ситуации с назначением директора учебного заведения. Они требуют обеспечить проведение демократических выборов руководителя.

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Обращение на своей странице в Facebook опубликовала баскетболистка Анна Маркова. Она рассказала, что после окончания контракта директора колледжа увольняли и назначали исполняющим обязанности директора распоряжением главы областного совета. Это повторялось 13 раз.

Заведение не может нормально функционировать в таких условиях, считают родители спортсменов.

"Это не секрет, что от руководителя зависит целенаправленная организация работы коллектива, улучшение материально-технической базы. А для этого директор должен быть грамотным, умелым, креативным, опытным и современным руководителем. И у нас уже есть такой – Лельчицкий Михаил Наумович. Именно таким должен быть руководитель нашего заведения", – говорится в сообщении.

Маркова отметила, что Лельчицкий на протяжении многих лет отстаивал интересы детей – будущего спорта Украины, доказывал преданность своему делу и сформировал команду настоящих профессионалов. Уже почти 20 лет он живет жизнью своих воспитанников и работников заведения: от заслуженных тренеров до технического персонала.

Директор колледжа за это время приложил много усилий для того, чтобы создать комфортные условия для тренировки юных спортсменов. За годы его управления учреждением была создана одна из лучших спортивных материальных баз в Украине.

"Мы, как родители, осознаем насколько важно чувствовать каждому ребенку себя защищенным, и особенно сейчас, когда идет в стране война. Руководитель своевременно позаботился о создании безопасных условий во время военного положения. Когда звучат сирены, дети спокойно спят в защищенном укрытии (которое сделали собственными усилиями). Сегодня мы обращаемся к действующим представителям украинской власти с просьбой посодействовать в проведении демократических выборов директора нашего колледжа", – говорится в обращении.

Отметим, что на него уже отреагировал глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук. Он заверил, что заведение будет функционировать и развиваться. По его словам, в облсовете с уважением и благодарностью относятся как к тренерскому составу колледжа, так и к его воспитанникам и выпускникам.

"Михаил Наумович будет выполнять свои обязанности до 30.06, после чего будет принято решение – останется он на должности или нет. Как я уже отметил – колледж продолжит свою работу, сотрудники и спортсмены могут рассчитывать на нашу поддержку", – добавил Лукашук.

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