'Ничего себе. Это пошло не по плану'. Владимир Кличко поражен случившимся на встрече Зеленского и Трампа

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко (64-5-0-1, 54 КО) эмоционально прокомментировал встречу президентов Украины и США в Белом доме. 48-летний экс-боксер считает, что несмотря на разные точки зрения, факты остаются неизменными: российскую агрессию необходимо остановить.

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"Ничего себе. Это пошло не по плану. Давайте не терять из виду главную цель – человеческие жизни и мир, а не поощрять путина за его действия. Мы на 100% благодарны всем странам, которые выразили поддержку. Будем стремиться к конструктивному диалогу и сохранять фокус на принципах добра и зла, а также на защите невинных украинских жизней", – написал Кличко младший в соцсети Х.

Как сообщал OBOZ.UA, во время переговоров в Белом доме произошел спор между лидером Украины Владимиром Зеленским, президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей ди Венсом по поводу переговоров с РФ.

Венс подверг критике Зеленского за то, что тот не благодарит США за оказанную помощь, а Трамп призвал подписать соглашение и прекратить боевые действия.

После напряженных переговоров с лидером США Дональдом Трампом, президент Украины Владимир Зеленский досрочно покинул Белый дом. Подписание соглашения о полезных ископаемых, как объявлялось ранее, не состоялось.

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