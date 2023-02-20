Мы хотим быть достойными украинских воинов, – тренер 'Шахтера' Йовичевич

Британская The Guardian посвятила очередной материал украинскому футбольному клубу "Шахтер".

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По мнению журналистов, клуб из донецка выполняет важную роль поддержки украинцев во время войны. Они приводят слова хорватского тренера Игоря Йовичевича, для которого это не первая война (переживший нападение Сербии в 1990-х): "Потому что мы знаем, что нас поддерживает 40 миллионов человек, 10 миллионов за пределами Украины. Мы мотивированы показать такую же борьбу, быть достойными наших солдат, которые воюют за нас. И это делает нас сильнее команды".

Также издание рассказало историю двух детей – Никиты и Ильи, сирот из Попасной, чьих родителей убила россия. Они приехали с Шахтером на матч Лиги Европы с французским Реном с бабушкой Ольгой. Она говорит, что это один из счастливейших дней для детей за долгое время.

Издание акцентирует внимание на объединенности украинского общества и приводит примеры, когда болельщики киевского Динамо поддерживают Шахтер, что до войны казалось невозможным.