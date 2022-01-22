'Металлист' Ярославского дал старт возрождению украинского футбола

Когда прекращается движение, начинается застой. То есть именно то, что мы наблюдаем в украинском футболе последние годы: вялое перетягивание каната между тяжеловесами, монопольно оказавшимися на Олимпе, — столичным "Динамо" и "Шахтером". И как следствие этой всеобщей скуки — вялые телодвижения всех остальных участников национального чемпионата, распродажи футболистов клубами-лидерами, унылые трансферы со свободными агентами, финансовая засуха. Болельщики "голосуют ногами" и "гривной" — пустые трибуны стадионов, а футбольные ТВ-рейтинги спасают только международные матчи.

Окончательное "болото" в украинском футболе наступило, как помнят все болельщики, после ухода с футбольной сцены "Днепра" в 2018-19 гг. Это был последний удар по крышке гроба украинского футбола — после него многие даже самые преданные и патриотичные фанаты украинского футбола распрощались с иллюзиями и по большей части утратили интерес к украинскому чемпионату.

Итог закономерен. В игровом сезоне 2021/2022 украинские клубы вылетели из всех еврокубков еще на стадии 5 тура. А все потому, что без мотивации игроков, без высокого уровня конкуренции во внутреннем чемпионате на поле и вне него снижается уровень профессиональной подготовки, необходимой для международных состязаний.

Видео дня

Но, к счастью, в конце прошлого сезона в конце длинного и мрачного тоннеля забрезжили проблески света — украинскому футболу привалило счастье. После 9-летнего перерыва в футбольную жизнь ярко и заметно ворвался Александр Ярославский — главный идейный вдохновитель и инвестор проведения Евро-2012 в Харькове, экс-президент "Металлиста" времен пиковых турнирных достижений клуба 2005-2012 гг.

Болельщики помнят, как сразу после Евро-2012 режим Януковича выдавил бизнесмена из футбола —Ярославского вынудили продать свое заметно окрепшее детище ныне беглому младо/недоолигарху Курченко. Вскоре, клуб вообще фактически канул в небытие. Харьковчане уже почти утратили надежду на то, что славное прошлое вернется: стадион ржавел, трибуны опустели. Попытки создать клон в лице "1925", явно рассчитанного на то, чтобы продать его Ярославскому в случае его гипотетического возвращения, потерпели фиаско. Клону было далеко до оригинального "Металлиста" по всем параметрам, и город закономерно его не принял.

Но уже в сезоне 2020/2021 в украинском футболе появляется новый профессиональный клуб "Металл". Примечательно — он из Харькова, показательно — принадлежит экс-спортивному директору настоящего "Металлиста" эпохи Ярославского Евгению Красникову. Со временем стало понятно, что это начало триумфального возвращения Александра Ярославского в большой украинский футбол. В мае 2021 клуб ставит точку в успешном сезоне во второй лиге и перебирается в первую. "Металл" становится "Металлистом". На пепелище рождается новый клуб с исторической клубной символикой и легендарным брендом ФК "Металлист".

Теперь новый харьковский "Металлист", несмотря на свою временную "перволиговость" — главный возмутитель спокойствия в национальном чемпионате. Александр Ярославский скупает перспективных футболистов, как яблоки на рынке одного за другим с прицелом на еврокубки. В 2021 году селекционный центр "Металлиста" во главе с Красниковым успел провести за деньги Ярославского множество резонансных трансферов. Бразильский защитник Маилтон, Цуриков, Рыбка, Банада и колумбиец Риаскос были презентованы публике летом, следом за ними один из лучших бразильских бомбардиров Пейшото, потом первый англичанин украинского чемпионата Кадим Харрис и бразилец Паулиньо Бойя. То же самое продолжается и в году наступившем. Ярославский продолжает троллить футбольное сообщество трансферами: анонс эквадорского полузащитника из "Флуминенсе" Хуана Касареса, молодой форвард Алекс Чидомере, аргентинец Херонимо Гастона Поблете.

Владельцам других клубов впору встревожиться: в топе самых дорогих трансферов первой лиги первое место занимает "Металлист", а семь из топ-10 самых дорогих приобретений первой лиги сделаны Ярославским для его клуба. По сумме трансферов его клуб занимает топовую позицию — 11,61 млн евро, более чем в два раза опережая ближайшего конкурента на второй позиции — ФК "Полесье" (Житомир) Геннадия Буткевича с суммой 5,53 млн евро. Сумма трансферов перволигового "Металлиста" вполне позволяет ему занять место в топ-тройке самых дорогих клубов высшей лиги национального первенства.

Кроме того, президент "Металлиста" уже дразнит грандов и своими вложениями в инфраструктуру. Ярославский поднял из руин за собственные средства 14 новеньких полей по последним технологиям для академии футбола Харькова, и гордо заявляет: "Таких даже у "Динамо" нет".

Плюс частно-городское партнерство для возрождения футбольной инфраструктуры Харькова, щедрые инвестиции президента ФК "Металлист" в принадлежащую не ему, а городу футбольную инфраструктуру, участие в проекте мэра Игоря Терехова, имеющего в своем послужном списке годы футбольной карьеры футболиста и арбитра. За всем этим, кстати, стоит уже заявленная Харьковом амбиция принять Суперкубок УЕФА, что во многом объясняет масштаб затеянных Ярославским перемен.

Амбиции "Металлиста" заставили встряхнуться и традиционных лидеров украинского.

"Вы же посмотрите, с восстановлением, или же возрождением "Металлиста", сегодня какая началась гонка вооружений! Посмотрите, "Шахтер" какие трансферы делает. Это же понятно, что будет борьба. Вопрос не в том, что боятся. Вопрос в том, что у людей, допустим, у Рината Леонидовича, появилась мотивация сделать клуб сильнее, потому что сегодня это необходимо. Допустим, тот же "Металлист" с таким составом железно будет бороться за место под солнцем. Буткевич, надеюсь, выйдет. Дай бог, в этом сезоне догонит верхнюю часть таблицы, но в следующем — железно должен выходить, очень амбициозный проект. "Днепр-1", посмотрите. Я же думаю, какой-то ангел-хранитель там участвует каким-то душевным вниманием в этом проекте", — не без удовольствия и даже со смехом описывает Ярославский процессы в украинском футболе, которые он сам же и запустил.

"С кем играть, да? — говорит Ярославский об утрате интереса к футболу даже среди владельцев клубов, вспоминая Игоря Коломойского и его "Днепр". — Две команды! Он же когда-то говорил Суркису и Ахметову, что останетесь вы вдвоем, будут "Динамо" и "Шахтер" играть вдвоем. Так и получилось, его слова оказались пророческими. А когда он увидит, что 4-5-6-7-8 команд бьются между собой, и каждая может обыграть каждую — то я уверен, что он в украинский футбол вернется с головой".

Своим примером Ярославский показывает, что готов инвестировать в "Металлист": и в городскую футбольную инфраструктуру, и в команду. И с его его подачи начали тратиться и остальные. Превратив "Металл" в "Металлист" и обозначив в качестве цели клуба амбициозный маршрут УПЛ-Лига Европы-Лига Чемпионов, Ярославский сильно поднял планку украинского футбола. А яркие дорогие трансферы подтвердили серьезность его намерений.

Состав "Динамо" усиливают трансферы Витиньо, Эрика Рамиреса и Дениса Антюха на общую сумму до 7 млн евро. Для "Шахтера" трансферный бизнес не менее важен, чем сам футбол: выложив миллионы за Додо, Тете, Майкон, Педриньо, Манора Соломона клуб заполучил целую плеяду молодых футболистов. "Шахтер" снова вливает в покупку игроков суммы, сопоставимые с эпохи расцвета украинского футбола до 2014 года. Свежайшее январское пополнение — Давид Нерес из амстердамского "Аякса", который обошелся клубу в 16 млн евро "под ключ". "Днепр-1" "подал признаки жизни" объявив в начале этого года о приобретении 25-летнего испанского форварда Марка Гуаля, за плечами которого футбольные школы "Бадалоны", "Барселоны" и "Эспаньолы".

В результате клубная гонка трансферов уже сегодня делает украинский футбол ярче, сильнее, конкурентнее и зрелищнее.

Что же дальше? Трансферы — это признак возрождающейся жизни в украинском футболе, его второе дыхание за 30 лет независимости Украины. Как и любая другая сфера деятельности, футбол жив, пока туда идут деньги. И если долго не вливали, и вдруг начали — это признак возрождения и рассвета после длинной ночи. На радость болельщиком и на гордость стране — ее честь будет кому отстаивать в еврокубках.