'М.С.Л.' запустил уникальную ледовую арену в Киевской области и уже 10 лет стабильно ее поддерживает

В этом году спортивная арена "Льодограй" в Богуславе Киевской области отмечает десятилетие со дня запуска. В планах комплекса расширение услуг и функционала, а также продолжение и углубление спортивного направления этого центра.

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Об этом заявила директор "Льодограя" Юлия Цисаренко, комментируя достижения и важность этого хаба для столичного региона и страны.

Напомним, 10 лет назад благодаря поддержке оператора государственных лотерей "М.С.Л." в Богуславе удалось открыть уникальную современную арену международного уровня. Это единственный пример, когда оператор гослотерей взял на себя столь важную социально-спортивную миссию и реализовал на практике такой серьезный проект. В планах его масштабирование по всей стране.

По словам топ-менеджера, в Украине нет подобных примеров, "чтобы другие операторы гослотерей, не говоря уже о всевозможных там казино или беттинговых компаниях, в течение десятилетия настолько много и системно вкладывали такие огромные средства в социальную или спортивную инфраструктуру".

"Усилиями "М.С.Л.", местных властей и группы энтузиастов нам удалось построить не просто каток, а полноценный спортивный объект, использующий современные технологии и отвечающий лучшим европейским стандартам", — рассказала она.

Цисаренко также отметила, что, несмотря на войну и угрозы безопасности, на базе УНТЦ "Льодограй" функционирует школа фигурного катания, школа хоккея с шайбой, на катке тренируется любительская команда хоккеистов "Шершни".

Кроме этого, спорткомплекс ввел группу "Выходного дня" для посещения занятий по фигурному катанию с инструктором. Также "Льодограй" предлагает часы свободных катаний для всех желающих.

"Это прекрасное проведение свободного времени для всех людей, живущих в нашей громаде, и гостей Богуславщины. То есть двери нашего катка всегда открыты для каждого", — сообщила она.

Руководитель арены отметила, что многолетняя поддержка "М.С.Л." дала свои плоды: воспитанники кружков становятся победителями соревнований разных уровней и стартуют в профессиональной спортивной карьере.

Так, статистика достижений подопечных "Льодограя" говорит больше, чем слова: 452 призера по хоккею, 67 призеров по фигурному катанию и 67 призеров международных соревнований. Около 70 тысяч украинцев воспользовались возможностями, которые предоставляет арена. Среди них 133 маленьких фигуриста, 474 юных хоккеиста и 6 790 детей из общеобразовательных школ и детских садов.

Вместе с тем, в тесном сотрудничестве с федерациями фигурного катания и хоккея Украины ледовая арена "Льодогай" принимает чемпионаты Украины по фигурному катанию и хоккейные игры молодежной хоккейной лиги.

"За 10 лет работы нашей ледовой арены было проведено около 85 соревнований по фигурному катанию и более 110 турниров по хоккею. Также "Льодограй" организует и собственные хоккейные турниры, такие как "Льодограй CUP", "Весенний кубок", любительские соревнования по хоккею, а также соревнования по фигурному катанию, которые называются "Christmas Cup" и "Кубок Льодограя", — отметила она, напомнив, что в октябре-2021 в Богуславе прошел самый масштабный детский хоккейный турнир в Украине и на нем установили три рекорда.

Директор также отметила, что в результате вражеских обстрелов пострадали многие спортивные объекты Украины, в том числе и ледовые арены. Поэтому сейчас в Богуслав приезжают тренироваться иногородние фигуристы, где они могут продолжать заниматься спортом и жить в условно безопасном городе.

"Несмотря на все нынешние трудности, мы работаем и продолжаем воспитывать звезд спорта и сильную нацию украинцев. В свою очередь оператор гослотерей "М.С.Л." в течение этих 10 лет не только выполнил свои обязательства по созданию и функционированию "Льодограя", но и превратил его в символ спортивного развития, социальной ответственности и экономического процветания региона", — резюмировала Юлия Цисаренко.

Помощь проекту также оказывают Богуславская громада и Киевская областная государственная администрация.