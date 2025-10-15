Киевский марафон Несокрушимости объединил тысячи сердец: демонстрация 'Бабы Яги', сбор на ССО и чемпионат Украины

11–12 октября в Киеве состоялся грандиозный праздник бега, силы духа и благотворительности. 15-й "ПриватБанк Киевский марафон Несокрушимости" от Run Ukraine снова объединил всех, кто верит в силу движения и силу добра. Участники преодолевали дистанции 42 км, 21 км, 10 км, 5 км, 1,6 км, соревновались в эстафете 4х10 км под названием "Кубок ССО", состоялись детские забеги, ветеранская десятка и символическая стометровка для раненых "Сделай Next Step".

Каждый финишер получил не только памятную медаль, но и ощущение причастности к большому делу. Ведь половина регистрационных взносов была передана после мероприятия в поддержку Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины. Каждый шаг бегунов стал своеобразным донатом в будущее, реальным вкладом в нашу общую победу.

На старт самого популярного национального легкоатлетического форума, чтобы доказать, что мы – нация, которая не сдается, заявились более 13 000 тысяч участников, среди которых военные, ветераны, волонтеры и простые патриотические украинцы, в том числе, между прочим, и профессионалы, ведь в рамках главного забега состоялся и марафонский чемпионат Украины.

"Мы провели событие, которое уже 15 лет объединяет людей. В разные времена марафон проходил по-разному, но главное – он всегда отражает дух эпохи. Сегодня это не просто спортивный старт, а место, где встречаются спортсмены, военные, ветераны, бизнесмены и волонтеры. У каждого своя личная цель, но есть и общая – поддержать ВСУ. В этом году мы передадим более 2 миллионов гривен на нужды Сил специальных операций", – отметил один из руководителей Run Ukraine Дмитрий Черницкий.

"Считаю, в такое непростое время важно участвовать в общих делах – бежать, плыть, крутить, действовать. Быть вместе. Потому что вместе легче преодолевать вызовы. Если говорить о беге, стоит начинать с малого – с километра, пяти, затем постепенно увеличивать дистанцию. Главное – не количество километров, а желание двигаться, поддерживать здоровье и держать дух крепким – и у военных, и у гражданских", – считает Черницкий.

Как всегда, в празднике приняли участие и военнослужащие, среди которых – бойцы ССО. В частности, легендарный сержант 4-го полка Александр Титенко – человек чрезвычайной выносливости, многократный рекордсмен Украины в силовых дисциплинах. А для одного из руководителей "ССО Рекрутиг" киевлянина Виктора Шевченко участие в пробегах является многолетней традицией, и общее количество таких стартов для него, причем в разных странах, приближается к сотне.

"Участие в "Марафоне Несокрушимости" является очередной возможностью показать общественности, что в Силах специальных операций служат обычные люди, которых судьба привела к выполнению чрезвычайно важных для страны задач. Для нас встреча на соревновании является возможностью хотя бы на короткое время перестроиться на мирную жизнь, пообщаться с собратьями и в рамках программы рекрутинга ССО заинтересовать людей к службе в самом таинственном роде войск Вооруженных Сил Украины", – говорит офицер.

"Для меня участие в марафоне – не просто спорт. Это и поддержка собратьев, которые сейчас выполняют боевые задачи, и одновременно поддержание собственной физической формы. Бегаю уже не первый год, но сегодня показал свой лучший результат – 1 час 35 минут. На этот раз от нашего подразделения было более десяти участников, и с каждым марафоном количество желающих стартовать только растет. Такие забеги закаляют не только тело, но и характер. После 10-го километра начинаешь бороться не с дистанцией, а с самим собой — болями, усталостью, мыслями. И здесь уже работает сила воли. Именно такие вызовы помогают военным держать форму – не только физическую, но и моральную", – подчеркнул офицер учебно-тренировочного центра ССО "Финик".

"Это был мой первый полумарафон. и мне очень понравилось. Бег для меня не новый, раньше преодолевал дистанции по 10–15 километров и в армии, и в гражданской жизни, но сегодня было что-то особенное. Атмосфера – невероятная, вокруг много военных, сразу видно, что это люди, которые привыкли преодолевать трудности. Я не гнался за результатом, просто хотел пробежать и посмотреть свое время. Очень важно, что Силы специальных операций выходят на такие мероприятия. Это возможность показать себя, познакомить гражданских с нашей работой, объяснить, кто ССО – это не только боевая сила, но и сообщество сильных духом людей", – сказал инструктор по инженерной подготовке на псевдо "Лука".

Интересно, что спецназовцы не только бежали программные дистанции и приняли участие в эстафете 4х10 км в рамках новоиспеченного "Кубка ССО", но и стали неотъемлемой частью праздничной атмосферы. В частности, на трассе работали пункты гидратации. Воины ССО по ходу соревнований передавали участникам воду, таким образом благодаря каждому за поддержку и донаты. И это первый такой опыт в Украине, организованный по примеру военных марафонов в Бостоне и Вашингтоне.

Настоящей изюминкой стал совместный проект "ССО Рекрутинг" с Благотворительным фондом "Полк Святослава Храброго".На территории марафона работала уникальная локация – своеобразный полевой лагерь, где можно было за донат попробовать кофе в "Кофейне для храбрых" или разжиться раритетными сувенирами, а еще – принять участие в рыцарских активностях времен князя Святослава Храброго и узнать больше о работе и миссии современных украинских ССО у их представителей.

Наибольшей популярностью у гостей локации пользовались знаменитые дроны "Баба Яга", на счету которых сотни успешных боевых вылетов. Рядом были выставлены FPV-дроны разных размеров, дроны наблюдения, станция для их управления. Кроме того, каждый желающий имел возможность сесть за симулятор и собственноручно выполнить задание спецназовцев различной сложности.

"Подобные мероприятия – прекрасная возможность для рекрутинга пообщаться с людьми, развеять их страхи и опасения. На этот раз на своей локации мы хотели показать связь наших подразделений с историческими предшественниками, дали возможность гостям почувствовать себя настоящими воинами X века, в чем нам помогли партнеры из команды "Киевград". Отдельная благодарность организаторам за возможность в рамках такого невероятного мероприятия собрать для наших подразделений средства на дрон "Батон", который будет уничтожать врага на фронте и приближать победу Украины", – рассказала пресс-секретарь "ССО Рекрутинг" Юлия Евдокимова.

Победители марафона и полумарафона "ПриватБанк Марафон Несокрушимости 2025":

42 км (мужчины): 1. М. Аненко (Киев) – 2:21.17, 2. Р. Скуридин (Луганская обл.) – 2:23.57, 3. Д. Сирук (Ровенская обл.) – 2:24.28.

42 км (женщины): 1. И. Мельник (Днепропетровская обл.) – 2:49.31, 2. К. Попиль (Тернопольская обл.) – 2:59.05, 3. О. Питиримова (Киев) – 3:01.37.

21 км (мужчины): 1. А. Казбан (Днепропетровская обл.) – 1:09.53, 2. М. Давыденко (Черниговская обл.) – 1:10.20, 3. А. Журенок (Киев) – 1:11.35.

21 км (женщины): 1. А. Шустова (Киев) – 1:17.11, 2. А. Коваленко (Киевская обл.) – 1:20.36, 3. А. Тимошенко (Киев) – 1:23.46.

