Играют для всей Украины: The Daily Mail посвятила статью украинским футболистам

Британская The Daily Mail посвятила публикацию украинским футболистам, в частности, донецкого Шахтера, которые продолжают играть и занимают активную позицию во время войны.

Видео дня

Британские журналисты приводят слова хорватского тренера горняков Игоря Йовичевича, что команда играет сегодня для всей Украины.

Футбольный клуб понес потери. В частности, тренер юношеской команды был убит во время вторжения, а футболист Иван Петряк потерял отчима. Несмотря на это, и то, что матчи проводятся в условиях постоянных воздухов тревог, Йовичевич отмечает, что футбол важен для украинцев. Вспоминая потрясающий матч с мадридским Реалом в Лиге Чемпионов в октябре 2022 года он рассказал, как встретил в преддверие матча команду в слезах из-за новых ракетных обстрелов и жертв российской агрессии.

"Представьте эмоции команды. Я должен был с ними говорить о тактике? Это было невозможно. Я не мог ничего им сказать, но знаете что? Мы сыграли свой лучший матч. Мы дрались за страну. За все оставшиеся в Украине семьи. Так же, как украинцы не примут поражения, мои футболисты не приняли поражения", - рассказал британцам тренер футбольного клуба Рината Ахметова.

Как сообщалось ранее, футболист Шахтера Даниил Сикан избил пьяного агрессивного россиянина на сборах в Турции.