Знаменитый российский хоккеист забил 'самый тупой гол в истории НХЛ'. Видео

Центральный нападающий "Питтсбург Пингвинс" Евгений Малкин стал главным антигероем матча регулярного сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Аризоны Койотс". Поединок завершился поражением "пингвинов" 2:5, а 37-летний уроженец Магнитогорска отметился заброшенной шайбой, но в свои ворота.

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На 4-й минуте третьего периода при счете 2:3 "Пингвинс" заменили вратаря на пятого полевого игрока при отложенном штрафе. Крис Летанг начал обыгрываться с Малкиным у своих ворот, но чемпион мира в составе сборной Росии отнесся к этому небрежно. Шайба шла мимо рамки, но Евгений смог подправить ее точно в рамку.

Согласно правилам НХЛ автогол записывается всегда на хоккеиста соперника, который последний раз касался шайбы. Таким образом в протоколе взятие ворот записали на Лоусона Крауза. Для канадца это стало 18-й шайбой в сезоне.

В комментариях болельщики просто разнесли игру россиянина.

"Самый тупой гол в истории НХЛ. Крис Летанг сделал это с помощью Евгения Малкина".

"Малкин и Летанг сейчас сотворили хоккейный эквивалент ситуации, когда доктор бросает только рожденного ребенка на пол больницы".

"Евгений Малкин в регулярном чемпионате - самый ленивый человек в истории среди всех ленивых людей".

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