Главарь Кремля Владимир Путин вручил орден "За заслуги перед Отчизной" II степени Борису Михайлову, двукратному олимпийскому чемпиону по хоккею и почетному президенту ХК ЦСКА. Награда была вручена во время торжественной церемонии в Кремле, где также отмечали других выдающихся россиян.

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Путин отметил, что за карьерой Михайлова следила его матерь, хотя сама семья президента не имела прямой связи со спортом. "Михайлов был кумиром моей мамы", – сказал диктатор.

Борис Петрович является одним из крупнейших представителей советского хоккея, его карьера включает в себя два олимпийских "золота" и другие многочисленные титулы, в том числе 8 побед на чемпионатах мира и 7 золотых медалей Европейских первенств.

Российские болельщики высмеяли такую инициативу своего лидера.

"Жесть доброй моли", "Да уж, хоть не в бункере награждает", "Заслуженнейший человек, великий хоккеист. Но вот этот персонаж сейчас всех вокруг мажет коричневой субстанцией", "В путинскую эпоху обесценились все награды", "Алиса, Борис кто дальше по списку...Кто ещё кумир был у мамы?Можно и посмертно... " – стебутся юзеры.

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