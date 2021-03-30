XSPORT покажет полуфинал УХЛ

Уже во вторник, 30 марта, матчем "Донбасс" – "Днепр" стартует полуфинальная стадия плей-офф Украинской хоккейной лиги. В ее рамках серии будут длиться до четырех побед одной из команд.

"Донбасс" как победитель регулярного чемпионата пробился в полуфинал плей-офф напрямую и пропускал стартовый раунд. В последний раз команда Игоря Чибирева играла еще 18 марта, так что до момента первого матча против "Днепра" пауза в выступлениях составит почти две недели. Кто от этого выиграет, а кто проиграет – вопрос, как всегда, риторический.

"Донбасс" и "Днепр" неизменно пересекаются в плей-офф. В первом сезоне херсонецев в УХЛ это произошло в финальной серии, и тогда дончане одержали победу в пяти матчах, проиграв первую игру противостояния на родном "Альтаире".

Спустя полтора года команды встретились уже в полуфинале. После почти полугодичного перерыва из-за карантина серия получилась очень тягучей и упорной, но опять осталась за "Донбассом" – 4:2. Четвертый матч противостояния до последнего времени был самым затяжным в истории УХЛ, но совсем недавно новый рекорд вновь был установлен в Херсоне – на этот раз "Днепром" и "Краматорском".

В регулярном чемпионате УХЛ этого сезона команды сыграли между собой пять раз. Еще один матч в Херсоне не состоялся из-за финансовых проблем "Днепра" и бойкота игроков команды – тогда "щукам" было засчитано техническое поражение.

В остальных пяти матчах победу в основное время неизменно праздновал "Донбасс". Только две встречи получились по-настоящему упорными – и обе прошли на "Альтаире". В ноябре дончане победили 6:4, отыгравшись по ходу встречи со счета 0:2, а победную шайбу забросив за три с половиной минуты до конца основного времени.

Самым результативным игроком противостояния команд в регулярном чемпионате стал Андрей Бирюков, набравший за пять встреч 8 (2+6) очков, у "Днепра" больше всех набрал Евгений Гасников – 5 (1+4) очков.

"Днепр" в серии первого раунда в трех матчах оставил за бортом плей-офф "Краматорск" – команду, которая была посеяна под более высоким номером. Херсонцы проиграли первый матч, но затем выиграли два последующих, пропустив в них только одну шайбу.

Главной звездой серии стал вратарь "Днепра" Александр Хомутов, который выходил в старте во всех трех матчах, заработал показатель надежности 0,52 и отразил 97,8% бросков.

Матч “Донбасс” - “Днепр” в прямом эфире покажет телеканал XSPORT. Начало - в 17:55.

В другом полуфинале сыграют вторая и третья команды регулярного чемпионата – "Кременчуг" и "Сокол". Именно такая их последовательность в турнирной таблице определилась в последнем очном матче регулярного чемпионата, который остался за "горожанами" – 8:1.

Как оказалось, изначально очень размытая разница между вторым и третьим местом стала важным фактором. "Кременчуг" гораздо легче прошел первый раунд, не испытав проблем в двух матчах против "Белого Барса", а вот "Сокол" потратил максимальные три встречи для того, чтобы пройти "Мариуполь".

"Кременчуг" гораздо более опытная команда в кубковых боях, которая сейчас ставит перед собой задачу защитить чемпионский титул, а вот молодой, но задорный "Сокол" только дебютирует в сражениях навылет. Наверное, именно в этом заключается главное преимущество "горожан" в будущей серии.

В регулярном чемпионате команды поровну разделили победы – 3:3. Причем, что любопытно, по две из них каждая команда одержала на выезде.

Поражение 1:8 от "Кременчуга" в последней игре регулярки стало для "Сокола" самым разгромным в сезоне.

Самым результативным игроком "Кременчуга" в противостояниях с "Соколом" стал второй бомбардир регулярного чемпионата Андрей Денискин – 7 (5+2) очков. У "Сокола" столько же набрал Антон Рубан – 7 (3+4).

Благодаря более уверенной игре в концовке регулярного чемпионата "Кременчуг" завоевал преимущество домашней площадки во втором раунде и первые два матча, а затем, при необходимости, пятый и седьмой на родном "Айсберге". Опыт регулярного чемпионата намекает, что это не так уж и важно, но серия "Сокола" против "Мариуполя" показала, что фактор своей площадки в плей-офф является одним из наиважнейших.

Этот поединок в прямом эфире также покажет телеканал XSPORT. Трансляция запланирована на 31 марта. Начало - в 18:00.