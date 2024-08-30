Вторая смерть хоккеиста в команде за три года: звезда НХЛ трагически погиб в США

Звезда Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Джонни Годро трагически погиб накануне старта нового сезона. 31-летний крайний нападающий клуба "Коламбус Блю Джекетс" стал жертвой пьяного водителя, который сбил спортсмена насмерть в Сейлеме, Нью-Джерси.

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По данным газеты USA Today, Годро приехал в родной город на свадьбу сестры. Вместе со своим братом Мэттью вечером 29 августа хоккеист решил покататься на велосипеде и был сбит автомобилем. В заявлении полиции говорится, что водитель машины остался на месте трагедии до прибытия правоохранителей. Подозревается, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.

У хоккеиста остались жена и двое детей. "Семья Национальной хоккейной лиги потрясена и опечалена трагической кончиной нападающего "Коламбус Блю Джекетс" Джонни Годро и его брата Мэттью. Он был не просто блестящим хоккеистом. Он был заботливым отцом и любимым мужем, сыном, братом и товарищем по команде, который любил каждого, кому посчастливилось встретиться с ним на пути", – говорится в обращении НХЛ.

Годро должен был провести свой 12 сезон в НХЛ. Он сыграл в лиге 805 матчей, в которых забросил 254 шайбы и отдал 522 голевые передачи. Принимал участие в семи Матчах всех звезд. Выигрывал "бронзу" ЧМ-2018.

Это уже вторая смертельная трагедия, которая произошла с хоккеистами "Коламбуса" за последнее время. Три года назад в результате несчастного случая с фейерверком погиб 24-летний латвийский вратарь Матисс Кивлениекс.

Как сообщал OBOZ.UA, в июле минувшего года российский хоккеист Александр Гальченюк был арестован в США за аварию на частной собственности, хулиганство и бегство с места происшествия.

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