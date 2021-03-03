Впервые в Запорожье: УХЛ и Parimatch провели 'Тренировку со звездой' в новом городе

С каждым годом география "Тренировок со звездой", которые проводят УХЛ и Parimatch, расширяется и для традиционного мероприятия открываются новые города. В воскресенье, 28 февраля, впервые открытый мастер-класс состоялся в Запорожье.

На этот раз мастер-класс для юных воспитанников местной школы провели генеральный директор УХЛ, экс-игрок НХЛ, КХЛ и сборной Украины – Сергей Варламов, а также четырехкратный чемпион Украины, капитан национальной сборной, спортивный директор УХЛ – Александр Победоносцев.

В ходе "Тренировки со звездой" все участники смогли не только потренировать свои навыки владения клюшкой и шайбой, но и улучшить свою технику катания на коньках, а также испытать себя в настоящем хоккейном скилл-шоу.

Генеральный директор УХЛ Сергей Варламов отметил необходимость расширять географию "Тренировок со звездой":

- Я считаю, что необходимо проводить "Тренировки со звездой" именно в тех городах, в которых еще нет профессиональных хоккейных клубов. Такие мероприятия как раз могут помочь в становлении новых команд на хоккейной карте Украины.

На наших мастер-классах всегда отличная атмосфера. Приятно, что дети учатся, запоминают, задают вопросы - это поможет им в будущей профессиональной карьере.

Отметим, что все участники поделились на группы и в разных зонах тренировали силу броска, точность удара, мастерство владения шайбой, а также попробовали себя в пробитии буллита.

Представитель Parimatch Вадим Мисюра рассказал о первой в истории "Тренировки со звездой" в Запорожье:

- Очень важно, чтобы юные спортсмены могли не только пообщаться с профессионалами, но и вместе потренироваться, чтобы перенять их бесценный опыт. Наша задача, сделать спорт доступнее, заинтересовать детей, дать им необходимую мотивацию. Поэтому мы обязательно будем регулярно проводить "Тренировки со звездой" открывая все новые города.

После окончания тренировки опытные хоккеисты провели фото- и автограф-сессию для всех юных спортсменов.