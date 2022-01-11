Варламов: причиной приезда Люка Тардифа стал кризис в украинском хоккее, к которому привела политика ФХУ

9-10 января с официальным, ранее анонсированным визитом, Украину посетил президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф. Генеральный директор Хоккейной Суперлиги Украины Сергей Варламов в интервью официальному сайту прокомментировал приезд руководителя IIHF:

– Всё, что происходит сейчас в украинском хоккее, стало результатом пренебрежительного отношения лично Георгия Зубко к профессиональным хоккейным клубам.

Причиной приезда Люка Тардифа стали как раз не успехи или достижения Федерации хоккея Украины, а кризис в украинском хоккее, к которому привела политика ФХУ.

Сначала безосновательно от выборов был отстранён Алексей Житник, потом начались бесконечные дисциплинарные разбирательства против игроков и клубов, и после, в результате шантажа отстранением "Донбасса" от Континентального кубка и Лиги Чемпионов – вхождение в состав учредителей Украинской хоккейной лиги. По этому поводу, кстати, другие основатели УХЛ уже обратились в суд, и 18 января состоится подготовительное заседание.

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Мне кажется, что Президент IIHF искренне хочет разобраться в ситуации и понять истоки кризиса в украинском хоккее. И ключевой целью визита его визита фактически было содействие в организации переговоров между клубами Суперлиги и "руководством" Федерации хоккея Украины.

Потому что на сегодняшний день Федерация хоккея Украины и её "президент" работают против клубов, против меценатов, которые вкладывают свои деньги и дают работу сотням людей.

Сегодня в Суперлиге играет 81 украинский хоккеист. Это более чем 3 команды, составленные исключительно из отечественных игроков.

Поэтому уже нет речи о санкциях в отношении хоккеистов, тренеров, судей и команд в целом. Идут лишь попытки "охоты на ведьм" – как в ситуации с дисквалификацией вратаря СК "Сокол" Артура Оганджаняна, которого отстранили от участия в соревнованиях ФХУ за то, что он предал огласке угрозы со стороны Георгия Зубко.

Знаю, что чиновники ФХУ намеренно вводят в заблуждение руководителя Международной федерации хоккея, часто прикрываясь его именем. Но это, рано или поздно, вылезет наружу.

Такого не было ни в одном виде спорта, чтобы после того как команды по собственной инициативе снимаются с чемпионата – на их место, во время сезона, заявлялись новые клубы. При этом спортивные результаты переносились от одной команды к другой.

Подобных прецедентов в УХЛ на сегодня уже два – сначала вместо "Белого Барса" в чемпионат включили команду БСФК, а сегодня, вместо снявшегося "Рулав Одд", на лёд в Кременчуге выйдут "Харьковские Берсерки". Это мошенничество и служебный подлог, а также основание признать будущие итоги чемпионата недействительными.

Наша позиция неизменна – на политику федерации должны иметь возможность влиять как профессиональные клубы, так и ДЮСШ, ледовые арены, другие хоккейные организации.

Для этого Федерация хоккея Украины должна провести реорганизацию, по примеру Украинской ассоциации футбола и Федерации баскетбола Украины, и стать общественным союзом. После этого необходимы новые демократические выборы, на всех уровнях – и только после этого украинский хоккей сможет выйти на путь развития.

Напомним, что ранее Даниил Яковлев, Макар Ваулин и Дмитрий Марченков были признаны лучшими игроками недели Хоккейной Суперлиги Париматч.