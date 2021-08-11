В США умер легендарный хоккеист НХЛ

Голкипер из Зала славы Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Тони Эспозито умер от рака поджелудочной железы. На момент смерти бывшему игроку "Чикаго Блэкхокс" и "Монреаль Канадиенс" было 78 лет.

На официальном сайте "Чикаго" появилось подтверждение этой информации. В команде выразили соболезнования жене, сыновьям и внукам легендарного спортсмена.

Эспозито провел 16 сезонов в НХЛ с 1968 по 1984 год. В чемпионате 1968/69 он был игроком "Канадиенс", которые тогда стали обладателями Кубка Стэнли, а уже в следующем сезоне голкипера купили "Блэкхокс", где он и провел оставшиеся 15 лет в карьере.

Видео дня

Эспозито шесть раз попадал в Команду звезд НХЛ, трижды признавался лучшим вратарем Лиги в 1970, 1972 и 1974 годах. Его включили в Зал славы Национальной хоккейной лиги в 1988 году, а также в сотню лучших игроков всех времен. Этот рейтинг вышел в 2017-м.

Эспозито по сей день остается рекордсменом "Чикаго" по количеству "сухих" матчей (74) и побед (418). На его счету 886 игр в НХЛ, что является девятым результатом среди голкиперов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в США умер 24-летний хоккеист сборной Латвии после того, как в него попал фейерверк.