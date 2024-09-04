У двукратного олимпийского чемпиона по хоккею Вячеслава Фетисова в возрасте 92 лет умер отец. Об этом сообщил сам 66-летний депутат Госдумы России, отказавшись играть в Матче звезд во Владивостоке с участниками Восточного экономического форума (ВЭФ).

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"У меня не получится приехать на матч звезд во Владивосток. Семейные обстоятельства. У меня папа ушел из жизни" – сказал Фетисов "Матч ТВ".

23 февраля прошлого года Фетисов, являющийся близким другом российского диктатора Владимира Путина, собрал множество нелестных отзывов от российских болельщиков после своего комментария о товарищеском матче с россиянами, которые вернулись из Украины. Фетисов восхитился теми, кто еще недавно убивал мирных жителей украинских городов.

Позже Фетисов назвал Путина одной из главной причины своей гордости за Россию. Бывший хоккеист, отвечая на вопрос, что для него значит понятие родины, эпично прогнулся перед президентом террористического государства.

Ранее он назвал дебилом президента Международной федерации хоккея (IIHF) Люка Тардифа из-за дисквалификации вратаря московского ЦСКА Ивана Федотова. До этого Фетисов набросился с оскорблениями на Международный олимпийский комитет (МОК).

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