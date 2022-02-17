В Хоккейной Суперлиге Украины 5 участников Олимпийских игр. Больше всего – в СК 'Сокол'

В эти дни в китайском Пекине проходят решающие матчи Олимпийского хоккейного турнира. Сборная Украины по хоккею свою единственную в истории Олимпиаду 20 лет назад отыграла в американском Солт-Лейк-Сити. Сейчас наша страна в столице Китая в хоккее не представлена.

Но в Хоккейной Суперлиге Украины есть те, кто может называть себя олимпийцами! Их – пятеро. Один хоккеист, три тренера и функционер. Самое большое представительство среди олимпийцев из Суперлиги у киевского СК "Сокол" – сразу два человека.

Все олимпийцы Хоккейной Суперлиги Украины:

СК "Сокол" (Киев)

Сергей Костицын – нападающий

Единственной Олимпиадой форварда киевского клуба стали Игры-2010 в канадском Ванкувере.

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Команда тогда 22-летнего Сергея – сборная Беларуси – играла в группе с финнами, шведами и немцами. А в квалификации плей-офф белорусы встречались со швейцарцами.

За четыре игры на Олимпиаде Сергей Костицын набрал 5 (2+3) очков. Шайбы теперь уже форвард "Сокола" забросил в ворота сборных Финляндии и Германии.

Олег Микульчик – главный тренер, в качестве игрока был защитником

Олег, как и все наши следующие герои, выступал на уже упомянутых Олимпийских играх-2002 в США.

Микульчик был защитником сборной Беларуси, которая сенсационно прогремела на весь мир.

Тогда на Играх Олег забросил только одну шайбу – в ворота сборной Украины. Беларусь победила благодаря реализации большинства со счетом 1:0.

Всего на Олимпиаде Олег Микульчик провел 9 матчей, а белорусы после победы над украинцами обыграли Францию, потом уступили Швейцарии, но прошли в финальный турнир. В нем сборная Беларуси проиграли все три встречи России, Финляндии и США. А вот в четвертьфинале команда Олега Микульчика в матче, который вошел в историю мирового хоккея, одолела шведов – 4:3!

В полуфинале было поражение от канадцев 1:7, а в матче за 3 место Беларусь еще раз на Олимпиаде проиграла россиянам – 2:7.

ХК "Краматорск"

Роман Сальников – тренер, в качестве игрока был нападающим

ХК "Белый Барс" Виталий Литвиненко – тренер, в качестве игрока был нападающим

Сергей Варламов – генеральный директор Хоккейной Суперлиги Украины, в качестве игрока был нападающим

Все трое – были форвардами и вошли в историю украинского хоккея. Про неудачный матч для нашей команды с Беларусью мы рассказывали выше. Обидно, что именно он предрешил судьбу "сине-желтых", которые при равенстве очков с белорусами после предварительного турнира так и не смогли обойти их и пролетели мимо финального раунда соревнований.

Феерические победы над Францией и Швейцарией ничего не решили… А в матче за 9-10 места украинцы уже были не мотивированы и крупно уступили.

Нынешний тренер "Краматорска" Роман Сальников отыграл во всех четырех матчах и отдал 3 результативные передачи.

Один из наставников "Белого Барса" Виталий Литвиненко в четырех играх отметился одним ассистом.

Теперь уже генеральный директор ХСУ Сергей Варламов, задействованный тогда в матчах своего "Сент-Луиса" в НХЛ, успел провести в сборной Украины только два матча на ОИ, но зато ему удалось забросить в Солт-Лейк-Сити шайбу.