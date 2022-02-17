В Хоккейной Суперлиге Украины 5 участников Олимпийских игр. Больше всего – в СК "Сокол"
В эти дни в китайском Пекине проходят решающие матчи Олимпийского хоккейного турнира. Сборная Украины по хоккею свою единственную в истории Олимпиаду 20 лет назад отыграла в американском Солт-Лейк-Сити. Сейчас наша страна в столице Китая в хоккее не представлена.
Но в Хоккейной Суперлиге Украины есть те, кто может называть себя олимпийцами! Их – пятеро. Один хоккеист, три тренера и функционер. Самое большое представительство среди олимпийцев из Суперлиги у киевского СК "Сокол" – сразу два человека.
Все олимпийцы Хоккейной Суперлиги Украины:
СК "Сокол" (Киев)
Сергей Костицын – нападающий
Единственной Олимпиадой форварда киевского клуба стали Игры-2010 в канадском Ванкувере.
Команда тогда 22-летнего Сергея – сборная Беларуси – играла в группе с финнами, шведами и немцами. А в квалификации плей-офф белорусы встречались со швейцарцами.
За четыре игры на Олимпиаде Сергей Костицын набрал 5 (2+3) очков. Шайбы теперь уже форвард "Сокола" забросил в ворота сборных Финляндии и Германии.
Олег Микульчик – главный тренер, в качестве игрока был защитником
Олег, как и все наши следующие герои, выступал на уже упомянутых Олимпийских играх-2002 в США.
Микульчик был защитником сборной Беларуси, которая сенсационно прогремела на весь мир.
Тогда на Играх Олег забросил только одну шайбу – в ворота сборной Украины. Беларусь победила благодаря реализации большинства со счетом 1:0.
Всего на Олимпиаде Олег Микульчик провел 9 матчей, а белорусы после победы над украинцами обыграли Францию, потом уступили Швейцарии, но прошли в финальный турнир. В нем сборная Беларуси проиграли все три встречи России, Финляндии и США. А вот в четвертьфинале команда Олега Микульчика в матче, который вошел в историю мирового хоккея, одолела шведов – 4:3!
В полуфинале было поражение от канадцев 1:7, а в матче за 3 место Беларусь еще раз на Олимпиаде проиграла россиянам – 2:7.
ХК "Краматорск"
Роман Сальников – тренер, в качестве игрока был нападающим
ХК "Белый Барс" Виталий Литвиненко – тренер, в качестве игрока был нападающим
Сергей Варламов – генеральный директор Хоккейной Суперлиги Украины, в качестве игрока был нападающим
Все трое – были форвардами и вошли в историю украинского хоккея. Про неудачный матч для нашей команды с Беларусью мы рассказывали выше. Обидно, что именно он предрешил судьбу "сине-желтых", которые при равенстве очков с белорусами после предварительного турнира так и не смогли обойти их и пролетели мимо финального раунда соревнований.
Феерические победы над Францией и Швейцарией ничего не решили… А в матче за 9-10 места украинцы уже были не мотивированы и крупно уступили.
Нынешний тренер "Краматорска" Роман Сальников отыграл во всех четырех матчах и отдал 3 результативные передачи.
Один из наставников "Белого Барса" Виталий Литвиненко в четырех играх отметился одним ассистом.
Теперь уже генеральный директор ХСУ Сергей Варламов, задействованный тогда в матчах своего "Сент-Луиса" в НХЛ, успел провести в сборной Украины только два матча на ОИ, но зато ему удалось забросить в Солт-Лейк-Сити шайбу.