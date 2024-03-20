Умер знаменитый хоккеист, завоевавший Кубок Стэнли и игравший в 'Динамо' Москва

Знаменитый канадский хоккеист Крис Саймон сканчался Онтарио в возрасте 52 лет, сообщает TSN со ссылкой на профсоюз игроков НХЛ. В составе "Колорадо" канадец с индейскими корнями в 1996 год стал обладателем Кубка Стэнли.

В НХЛ он выступал в 1992-2008 гг., где также играл за "Вашингтон Кэпиталз", "Чикаго Блэкхокс", "Нью-Йорк Рейнджерс", "Калгари Флэймз", "Нью-Йорк Айлендерс" и "Миннесоту Уайлд".

С 2008 года выступал за чеховский "Витязь" из КХЛ. 30 января 2011 года, в свой 39-й день рождения, подписал контракт до конца сезона с московским "Динамо".

Хоккеист Валерий Каменский, игравший вместе с Саймоном в Квебеке и Колорадо, отмечал, что у него — "руки в работе с клюшкой золотые".

Был женат на Лори Смит. Вторая жена — Валери, с которой у Саймона было 4 детей. С Валери Саймон развёлся в 2017 году.

В 2017 году у Саймона были диагностированы симптомы хроническойй травматической энцефалопатии. Он не мог работать, у него развились депрессия, артрит, посттравматическое стрессовое расстройство.

Как сообщал OBOZ.UA, 19 марта скончался Василий Уткин. Российский телеведущий, спортивный журналист, радиоведущий, актер, главный редактор, писатель, блогер и комментатор умер в возрасте 52 лет.

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