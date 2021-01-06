Умер пятикратный обладатель Кубка Стэнли

Легендарный тренер канадского хоккейного клуба "Эдмонтон Ойлерс" и пятикратный обладатель Кубка Стэнли Джон Маклер скончался в возрасте 86 лет.

Маклер вошел в тренерский штаб "Ойлерз" в 1981 году после двух десятилетий работы на различных должностях в "Ванкувер Кэнакс" и "Нью-Йорк Рейнджерс", а также в качестве главного тренера в "Миннесоте Норт Старз" в 1968-69 годах.

"Уважаемый и прославленный поколениями игроков и коллег-руководителей, Маклер был ключевым архитектором, наряду с Гленом Сатером и Тедом Грином, в развитии одной из самых знаменитых профессиональных спортивных династий хоккея", - говорится в некрологе на сайте канадского клуба.

Последней остановкой Маклера в НХЛ стала команда "Феникс Койотс", где он работал старшим советником в 2008 году. Маклер добыл свою первую победу в Кубке Стэнли в 1984 году в качестве помощника тренера в штабе "Ойлерз", а затем в 1985 году, прежде чем стал ассистентом главного тренера. После еще двух побед в Кубке с клубом в 1987 и 1988 годах, Маклер возглавил команду в 1989 году. В 1990 году стал обладателем пятого титула НХЛ за 7 лет.

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