Известный английский футболист умер в 35 лет после шутки друзей

Причиной смерти знаменитого полузащитника английских футбольных клубов "Кардифф Сити" и "Астон Виллы" Питера Уиттингема стала шуточная стычка с его друзьями.

Как сообщает The Guardian, 7 марта 2020 года Уиттингем вместе с шурином и своим другом пошел в бар, чтобы посмотреть матч между Англией и Уэльсом в Кубке шести наций по регби.

В распоряжении издания появились запись с камер наблюдения, где видно, что после игры подвыпившие товарищи начали в шутку толкаться в коридоре. В какой-то момент 35-летний Уиттингем потерял равновесие и упал с лестницы, ударившись головой.

Уиттингем провел 412 матчей за "Кардифф", забив 85 мячей. Также он выступал за молодежную сборную Англии. На его счету три гола в 17 поединках за национальную команду.

Как сообщал OBOZREVATEL, инцидент с Уиттингемом случился в марте прошлого года. Футболист перед смертью больше недели провел в больнице.