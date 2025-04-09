Трамп одним словом отреагировал на рекорд Овечкина, угодив в конфуз. Видео

Президент США Дональд Трамп назвал форварда "Вашингтона" Александра Овечкина великим. При этом американский лидер оказался в неловкой ситуации, так как не смог вспомнить имя российского хоккеиста.

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9 апреля, в Белом доме проходила церемония подписания исполнительного указа в присутствии работников угольной и энергетической отрасли, на которой Трамп объявил о сворачивании экологической политики времен Байдена, заявив о намерении возродить угольные электростанции для восстановления энергетической независимости США.

Во время своего выступления президент сказал: "Он великий хоккеист, великий джентльмен, только что побил рекорд Уэйна Гретцки", однако вместо имени Овечкина использовал лишь общее слово "он".

Видео с выступлением Трампа быстро разошлось по соцсетям и вызвало оживлённые обсуждения из-за того, что президент не смог вспомнить имя известного хоккеиста.

Как сообщал OBOZ.UA, 6 апреля Александр Овечкин переписал историю хоккея, став лучшим снайпером в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В матче против "Нью-Йорк Айлендерс" российский форвард забросил свою 895-ю шайбу в регулярном чемпионате и побил рекорд легендарного Уэйна Гретцки по количеству голов.

За несколько дней до этого, когда россиянин только повторил это достижение, в раздевалке "Вашингтон Кэпиталз" сняли видео, где видно, как Овечкин становится на колени перед легендарным канадцем, после чего вместе с Грецки берется за шайбу с цифрой 894.

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