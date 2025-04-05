После матча Национальной хоккейной лиги с "Чикаго", в котором Александр Овечкин забросил свою 894-ю шайбу в НХЛ и сравнялся с Уэйном Грецки по количеству голов, в раздевалке "Вашингтон Кэпиталз" сняли видео с празднованием рекорда. На кадрах видно, как Овечкин становится на колени перед легендарным канадцем, после чего вместе с Грецки берется за ту самую шайбу, с цифрой 894.

Видео дня

Жест выглядел как символическое признание достижения 64-летнего хоккеиста, чей рекорд считался недосягаемым с начала 1990-х.

Грецки, с которым теперь Овечкин делит первое место в списке лучших снайперов лиги, был этническим украинцем. Его дед, Терентий Лаврентьевич Грецкий, родился в 1892 году в селе Огдемер (сейчас Брестская область, Беларусь), разговаривал по украински и жил на территории исторической Берестейщини – региона, который до 1939 року ни разу не входил в состав белорусских стран.

Позже Терентий Грецкий эмигрировал в Канаду, где занялся фермерством. Бабушка Грецки по отцовской линии родом из города Подгайцы (ныне Тернопольская область).

Грецки сохранял связь с украинским происхождением. В 2014 году он выступил на гала-вечере #UnitedForUkraine в Торонто, вместе с премьер-министром Стивеном Харпером и предпринимателем Юджином Мельником.

В коротком обращении он выразил поддержку украинцам и призвал к помощи пострадавшим от войны.

Отметим, что комментируя успех Овечкина, Грецки заявил, что его дедушка был русским.

Овечкин проводит уже 20-й сезон в НХЛ и продолжает выступать на высоком уровне – в этом розыгрыше у него 41 гол и 68 очков в 60 матчах. Несмотря на спортивный успех россиянина, руководство НХЛ ранее ввело негласный запрет на аккредитацию для российских СМИ, чтобы ограничить их присутствие на матчах в преддверии возможного рекорда их соотечественника.

Напомним, что Овечкин является основателем движения в поддержку кремлевского диктатора Владимира Путина Putin Team.

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