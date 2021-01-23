'Сокол' в сухую обыграл 'Днепр' и продолжил борьбу за первое место в УХЛ

23 января, в Киеве состоялся поединок 28-го тура УХЛ Париматч, в котором "Сокол" принимал херсонский "Днепр".

Уже в первой атаке, на 40 секунде первого периода, "соколята" открыли счет. Точным броском отметился Ступак. Хозяева не остановились на достигнутом и продолжали штурмовать ворота гостей. Смирнов и Симчук в паре с Михновым могли удваивать счет, но в этот раз надежно отыграл Хомутов.

В свою очередь, во второй половине периода херсонцы разыгрались. Подопечные Пидгурского пошли вперед и начали создавать голевые моменты у ворот "Сокола", но прошить голкипера киевлян к них так и не вышло.

На 17 минуте матча "Сокол" забросил вторую шайбу. Хозяева провели свою быструю контратаку, которая завершилась голом Гончаренко. В свою очередь, "щуки" могли размочить счет в конце периода, но Крысанов не смог реализовать свой выход. На перерыв команды уходили при счете 2:0 в пользу "Сокола".

После второй двадцатиминутки цифры на табло не изменились. Забросить могли обе команды, но никто не сумел реализовать свои моменты. Порой хоккеистов подводила точность, а порой команду спасали вратари.

В заключительной двадцатиминутке киевляне сумели дожать "щук" и, забив еще две шайбы, завершили поединок со счетом 4:0. Точными бросками отметились Михнов и Рубан.

"Сокол" - "Днепр" 4:0 (2:0, 0:0, 2:0)

Шайбы: 1:0 – Ступак (Михнов - Симчук), 00:40; 2:0 – Гончаренко (Смирнов), 16:15; 3:0 – Михнов (Рубан), 48:35; 4:0 – Рубан (Голубич - Кузьменко), 58:31.

Сокол: Кубрицкий (Пеленский); Олендаренко - Голубич, Сысак - Платонов, Лысенко - Белинский, Сушков - ; Рубан - Кузьменко - Морозов (К), Ступак - Симчук - Михнов (А), Гильманов - Смирнов - Гончаренко, Пойманов - Панченко - Сиротенко.

Днепр: Хомутов (Петров); Декало - Сирченко, Дорофеев - Ратушный, Афанасьев (К) - Матусевич, - ; Янишевский (А) - Гасников (А) - Галеев, Швецов - Крысанов - Каракулько, Чернышенко - Воробьёв - Целогородцев, Панасенко - Борисов - Болотин.