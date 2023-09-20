Скандал дня: главного тренера сборной Украины отстранили от должности

Главный тренер сборной Украины по хоккею Вадим Шахрайчук получил отстранение от своего поста. Соответствующее решение было принято контрольно-дисциплинарным комитетом национальной федерации (ФХУ), однако причины такого радикального шага не оглашаются.

Об этом сообщается в Telegram-канале ФХУ. В организации подчеркнули, что 21 сентября состоится новое заседание КДК ФХУ по вопросу Шахрайчука, а пока он не сможет руководить национальной командой на протяжении ближайших двух месяцев либо до окончательного вердикта.

Видео дня

"19 сентября дисциплинарный комитет Федерации хоккея Украины в ходе рассмотрения дисциплинарного производства отстранил главного тренера национальной сборной команды Украины Вадима Шахрайчука от исполнения должностных обязанностей сроком до двух месяцев или до вынесения окончательного решения. Это решение является промежуточным. Следующее заседание по рассмотрению этого производства состоится 21 сентября", – говорится в сообщении ФХУ.

Отметим, что участник Олимпийски игр 2002 года возглавил "сине-желтых" в марте 2021 года, став 14-м наставником главной команды страны.

Как сообщал OBOZREVATEL, легендарный чешский хоккейный вратарь Доминик Гашек назвал российского олимпийского чемпиона Вячеслава Фетисова ответственным за гибель 100 тысяч украинцев.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!