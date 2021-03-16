Сергей Варламов и Александр Победоносцев провели 'Тренировку со звездой' в Мариуполе

УХЛ и Parimatch продолжают расширять географию "Тренировок со звездой" и на этот раз традиционное мероприятие впервые состоялось в Мариуполе. Хоккей в городе на берегу Азовского моря появился только в сезоне 2020/21, когда клуб из Мариуполя заявился в чемпионат УХЛ Париматч, а в октябре 2020 года была открыта новая арена - Mariupol Ice Center.

Эта арена принимает не только основную команду, но и является домом для ДЮСШ по хоккею и фигурному катанию, воспитанники которой и приняли участие в "Тренировке со звездой". На этот раз мастер-класс провели генеральный директор УХЛ, экс-игрок НХЛ, КХЛ и сборной Украины – Сергей Варламов, а также четырехкратный чемпион Украины, капитан национальной сборной, спортивный директор УХЛ – Александр Победоносцев. Помогал именитым тренерам форвард "Мариуполя" Кирилл Бондаренко.

Также к тренировке присоединились представители местных СМИ, которые получили возможность проверить свои хоккейные навыки и получить мастер-класс от лучших в своем деле.

В ходе "Тренировки со звездой" все участники смогли не только потренировать свои навыки владения клюшкой и шайбой, но и улучшить свою технику катания на коньках, а также испытать себя в настоящем хоккейном скилл-шоу.

Все участники поделились на группы и в разных зонах тренировали силу броска, точность удара, мастерство владения шайбой, а также попробовали себя в пробитии буллита.

Спортивный директор УХЛ Александр Победоносцев поделился своими первыми впечатлениями от новой арены в Мариуполе:

— Я впервые на этой и арене и, честно, очень поражен. Здорово, что за короткий срок удалось сделать отличную площадку и что самое главное - запустить хоккейную школу. Именно поэтому в этом сезоне мы с Parimatch не могли не поехать в Мариуполь - детям в начале их профессионального пути важно видеть, чего они могут достичь.

И хоть ребята только начали заниматься хоккеем, но уже виден их прогресс. Так что я надеюсь, что наша "Тренировка со звездой" помогла юным хоккеистам и они смогли почерпнуть для себя что-то новое.

Представитель Parimatch Вадим Мисюра отметил:

— Основная задача "Тренировки со звездой" - заинтересовать детей, дать им необходимую мотивацию, чтобы они хотели заниматься спортом. Конечно же, им важно, чтобы было на кого равняться. В Украине очень много известных спортсменов и мы рады, что они с удовольствием помогают нашим проектам.

Детям важно не только иметь возможность общаться с профессионалами, но и вместе с ними тренироваться, чтобы перенимать бесценный опыт.

После окончания тренировки опытные хоккеисты провели фото- и автограф-сессию для всех юных спортсменов.