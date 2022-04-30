Сборная Украины на ЧМ по хоккею пропустила 8 шайб и лишилась шансов на выход в высший дивизион

Сборная Украины по хоккею проиграла Японии в третьем матче чемпионате мира-2022 в дивизионе 1B, который в эти дни проходит в польской городе Тыхы. Подопечные Вадима Шахрайчука уступили со счетом 2:8 и лишились даже теоретических шансов выиграть группу, а вместе с ней и ЧМ.

1B – это третий по силе дивизион в мировом хоккее. Победитель этого ЧМ получит пропуск в группу IA. Победитель IA выходит в топ-дивизион.

Наши хоккеисты не смогли ничего противопоставить быстрым японцам, которые доминировали на всех метрах льда. Особенно обидной стала пропущенная шайба за одну секунду до финальной сирены.

Чемпионат мира по хоккею. Дивизион 1B

Япония – Украина 8:2 (3:0, 3:2, 2:0)

Шайбы: 04:19 Фурухаши (Миура, Холлидей) – 1:0, 04:52 Миношима – 2:0, 09:09 Фурухаши – 3:0, 20:24 Сузуки (Фурухаши, Миношима – больше) – 4:0, 25:06 Кукла (Мережко, Корченчук) – 4:1, 31:42 Накайашики – 5:1, 34:40 Ворона (Андрейков, Литвинов) – 5:2, 39:56 Хитосато (Хирано) – 6:2, 44 :09 Хитосато (Хирано) - 7:2, 59:59 Хирано - 8:2

Видео дня

Вратари: Нарисава – Писаренко (Кубрицкий)

1. Япония – 9

2. Польша – 8

3. Украина – 4

4. Эстония – 0

5. Сербия – 0

Свой заключительный матч на мундиале сборная Украины по хоккею проведет 1 мая против Эстонии.

Напомним, что на этом чемпионате мира украинцы смогли победить лишь в одном поединке из трех. На старте была разгромлена Сербия (7:0). Вторая игра против Польши завершилась поражением в овертайме 2:3.