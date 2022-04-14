'Русских не обслуживаем'. В Финляндии хоккеиста уфимской команды послали вслед за кораблем

Генеральный директор российского хоккейного клуба "Салават Юлаев" Ринат Баширов сообщил, что неназванному игроку системы "Салавата" отказали в медицинском обслуживании в Финляндии. По словам Баширова, молодой хоккеист из уфимского клуба "Толпар" должен был перенести плановую операцию, но она сорвалась.

Гендиректор признался, что "Салават" много лет работал с Финляндией и такой отказ стал для них неожиданностью.

"Нам позвонили и сказали, что российских граждан больше не обслуживают. Ничего хорошего нам это не сулит. Не могу сказать, тренд ли это для всей страны, но, исходя из того, как это интерпретируют нам, для нас это политический момент", – сказал глава "Салавата".

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Российские болельщики в комментариях высмеяли такую ситуацию. Фанаты поинтересовались, почему спортсмены не хотят лечится в отечественных клиниках, которые по заявлению патриотов, являются самыми лучшими в мире.

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