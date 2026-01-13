Российский комментатор на хоккее назвал казахстанцев 'чебуродами' и поплатился. Видео

Российский комментатор Максим Гречанин оскорбил казахстанских хоккеистов на матче "Сибири" и "Астаны" на детско-юношеском турнире в Омске. После инцидента на журналиста подали жалобу родители, а его карьера на 12-м канале оказалась под вопросом.

Видео дня

Во время эфира Гречанин произнёс в адрес игроков "Астаны" грубые выражения: "О, е*аные чебуроды. Вышли нах*й. Все, п*зда, готовы" и комментировал их номера на рукавах.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

Позже он заявил, что думал, что микрофон выключен, и извинился за свои слова. Россиянин отмтеил, что прозвучавшее в эфире перед матчем якобы было ошибкой и не должно было звучать. Гречанин подчеркнул, что оскорбления не были направлены ни против "Астаны", ни против какой-либо другой команды.

Сейчас на Гречанина могут завести уголовное дело по статье 282 УК РФ за "возбуждение межнациональной ненависти или вражды". В Казахстане за подобные высказывания ему грозило бы до семи лет лишения свободы.

