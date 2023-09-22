Российский хоккеист в интервью Дудю 'поджег пукан' пропустинским патриотам

Защитник канадского клуба Национальной хоккейой лиги "Калгари Флэймс" Никита Задоров высмеял нападки бывшего нападающего сборной СССР и двукратного олимпийского чемпиона Александра Кожевникова, чем спровоцировал бурную реакцию у последнего. Задоров уверен, что вся критика в его адрес, которая от имени Кожевникова появлялась в интернете, была организована не им лично.

В феврале 2022 года Кожевников заявил о Задорове: "Для него то, что показывают CNN и BBC, — истина. Мыслительного процесса — нуль. К сожалению, в нынешнем поколении детей соцсетей таких немало".

"Думаете, он каждый день сидит на телефоне и дает интервью? За него все это пишут. Есть люди, которые пишут от имени этих дедов-хоккеистов. Знаю ли я, или предполагаю? Я знаю это. Может, какие-то интервью он дает, но говорят, что он только гуляет, в баню ходит", - сказал Задоров в интервью Юрию Дудю.

Видео дня

После этого Кожевников устроил фирменную истерику.

"Задоров просто несет чушь! Где он живет? Вот от этого надо отталкиваться. Льет грязь на наших легенд, говорит, что за меня якобы кто-то пишет. Все знает! Интересно, на какую разведку он работает? Живя в Америке, он откуда-то знает, что я говорю, что пишу, кто у меня берет интервью, кто мне звонит. Просто бред какой-то несет. Живет там, не знает, что происходит здесь. Посмотрите, кто у него брал интервью: иноагент-гаденыш, который специально провоцировал и задавал такие вопросы", – цитирует легендарного хоккеиста "Чемпионат".

Российские болельщики смеются над такой реакцией 88-летнего экс-хоккеиста, который ранее пришел в бешенство из-за поддержки Украины легендой спорта.

"Пукан подгорел. А интервью хорошее, ответы правдивые", "Как же корежит "патриотов" от правды Забомбило кадета знатно, его иногда смешно слушать, а в большинстве случаев это не лечится", "Пригорело знатно", - пишут юзеры.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!