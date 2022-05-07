Российский хоккеист пожаловался на "ужасную пропаганду против русского народа" и получил ответку про Путина

Известный российкий голкипер Иван Просветов, выступающий в американском хоккейном клубе "Аризона", считает, что рядовые спортсмены России и простые жители не должны страдать из-за нападения страны на Украину. В интервью Metaratings.ru 23-летний вратарь заявил, что никто в мире не хочет войны.

В качестве примера подобной несправедливости Просветов привел решение хоккейной Лиги чемпионов запретить российским 16-летним игрокам драфтоваться

"Это полная глупость, парни никак не влияют на это решение, потому что это не их конфликт, не они в этом виноваты. Уверен, что многие из них не хотят того, что происходит сейчас на Украине. Кто хочет такого в нашем мире? Поэтому пропаганда против русских игроков и русского народа выглядит ужасно. За все, что делают политики, нельзя наказывать русский народ, – сказал Иван.

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В комментариях российские болельщики возразили Просветову, что именно русский народ выбирал Путина, который довел страну до такой ситуации.

"А задавался ли вопросом Просветов – кто допустил к неограниченной власти Путина и его питерских дружков? Уж не народ ли который сейчас так радуется "спецоперации" в большинстве своем?" – пишут юзеры.

Другие называют спортсмена "дебилом".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее легенду хоккея России высмеяли за слова о Путине и "налаживании связей" с Западом.