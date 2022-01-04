Российский хоккеист нашел необычную причину срыва чемпионата мира среди молодежи

Вратарь молодежной сборной России по хоккею Александр Аскаров озвучил свою версию, как коронавирус распространился во время чемпионата мира (U-20) в Канаде. Турнир в Эдмонтоне и Ред-Дире прервали уже по ходу из-за того, что сразу в нескольких командах зафиксировали случаи заражения.

Слова 19-летнего голкипера питерского СКА приводит российское издание "Спорт-Экспресс".

"В гостинице, где жили команды, работала парикмахерская и несколько ресторанов. По-моему, другим путем коронавирус никак не мог попасть.

С финнами, которые приехали на чемпионат не совсем здоровыми, мы не играли. А у остальных же сборных все хорошо было", – поделился размышлениями хоккеист. По его версии, именно в этих местах и контактировали носители вируса с посетителями.

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Случаи коронавируса были зафиксированы в командах США, России и Чехии. Сначала им засчитали технические поражения, но затем турнир закрыли. Теперь функционеры надеются его вновь провести в июне 2022 года.

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