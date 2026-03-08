Российские оккупанты убили в Харькове юного хоккеиста

Погибший в Харькове в результате ночного ракетного удара России по жилой многоэтажке Гордей Удовиченко был воспитанником и хоккеистом команды "Белый Барс" 2017–2018 годов рождения, сообщает Федерация хоккея Украины. Трагедия произошла 7 марта: ракета разрушила дом, где мальчик жил с мамой Еленой Михайловной, работавшей учительницей начальных классов.

В команде "Белый Барс" заявили, что мальчик был искренним и открытым ребенком, который очень любил хоккей, команду и тренировки. В клубе подчеркнули: они запомнят его улыбку, старание на льду и радость, с которой он приходил на занятия.

Также в команде отметили, что Олена Михайловна была чутким и светлым человеком, любящей матерью и учительницей, которая передавала ученикам знания, тепло и заботу. В заявлении подчеркивается: клуб потерял не только юного игрока и его мать, но и часть своей хоккейной семьи.

Федерация хоккея Украины выразила соболезнования родным и близким погибших, а также всей команде "Белый Барс", потерявшей своего воспитанника. Все желающие могут материально помочь близким погибших. Номер карточки 4874 0700 5579 5817.

Как сообщал OBOZ.UA, российская ракета, попав в жилую многоэтажку Харькова, полностью уничтожила один из подъездов. По состоянию на утро 7 марта было известно по меньшей мере о семи погибших, еще несколько человек могли оставаться под завалами.

Всего во время массированной комбинированной атаки в ночь на 7 марта россияне запустили по Украине 453 дрона и 19 ракет. Защитники неба над Украиной обезвредили 472 цели. Под ударами врага оказались, в частности, объекты энергетики и железная дорога.

